Le Google Pixel Fold 2 pourrait faire l'objet d'une refonte radicale

Le Google Pixel Fold 2, selon les rumeurs, pourrait arborer un design sensiblement différent de celui de son prédécesseur en abandonnant la visière de l'appareil photo et en orientant potentiellement le téléphone dans une nouvelle direction.

C'est ce qu'indiquent les rendus du Pixel Fold de nouvelle génération partagés par l'informateur fiable @OnLeaks en collaboration avec SmartPrix, qui montre un nouveau design qui correspond aux photos supposées d'un prototype Pixel Fold 2 apparu plus tôt ce mois-ci. Gardez à l'esprit qu'il n'est pas clair si ces rendus sont des fuites officielles de Google ou s'ils ont été créés sur la base d'informations CAO préliminaires.

Si ces rendus sont exacts, il est possible que Google abandonne sa disposition horizontale de l'appareil photo pour un îlot surélevé, incurvé et légèrement rectangulaire. Ce nouveau design présente deux barres en forme d'ellipse empilées verticalement, abritant ce qui semble être trois caméras, le troisième cercle est très probablement un capteur de mise au point, mais pourrait également être un capteur de température comme le Google Pixel 8 Pro.

So #FutureSquad... Here comes your first comprehensive and detailed look at the massive #Google #PixelFold2 (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions)!...😏Once again, on behalf of @Smartprix 👉🏻 https://t.co/9abIZNOvRl pic.twitter.com/RKPqd0i9XVFebruary 21, 2024 See more

Google a introduit le design original de la visière de l'appareil photo avec le Google Pixel 6 en 2021. Et depuis, tous les téléphones Pixel suivants ont utilisé ce design de caméra.

Cependant, selon OnLeaks et SmartPrix, d'autres changements de design sont à venir. L'appareil photo intérieur devrait adopter un design découpé plutôt que d'être placé dans le cadre comme celui du Google Pixel Fold. Mais son emplacement ne semble pas avoir trop bougé et est toujours situé dans le coin supérieur droit de l'écran.

Outre les mises à jour de l'appareil photo, le rendu laisse entrevoir un téléphone plus fin et plus élégant avec des bords réduits. Il s'agirait d'une mise à jour bienvenue par rapport au Pixel Fold original, qui se distinguait par ses bords épais. Le Fold 2 devrait également être plus grand que son prédécesseur, puisque, selon Smarprix, le téléphone mesure environ 155,2 x 150,2 x 5,27 mm lorsqu'il est déplié. Il pourrait également avoir une forme plus carrée lorsqu'il est déplié et un écran de couverture plus grand, qui devrait passer de 5,8 à 6,4 pouces.

Google Pixel Fold 2 : un design familier

(Image credit: Android Authority)

Comme nous l'avons mentionné, les rendus ressemblent à une fuite précédente du prototype Pixel Fold 2. La fuite précédente et les nouveaux rendus du Pixel Fold 2 montrent tous deux la version anthracite, qui s'éloigne des options vibrantes typiques de Google. Cependant, on s'attend à ce que la version finale offre une gamme de couleurs plus vives.

La date de sortie du Google Pixel Fold 2 n'a pas encore été confirmée, mais le téléphone pourrait être annoncé lors de la Google I/O 2024, qui devrait se tenir début mai comme les années précédentes. Cependant, la même source a précédemment déclaré que le Pixel Fold 2 pourrait être lancé en même temps que le Google Pixel 9, qui n'est pas attendu avant octobre 2024.

Même si certains seront tristes de voir le Pixel Fold 2 potentiellement abandonner la visière unique du Pixel, ce nouveau design pourrait offrir une transition transparente lors des zooms et du passage d'un capteur à l'autre en raison de leur proximité. On ne sait pas pour l'instant si ce nouveau design est propre à la seule série Pixel Fold ou s'il représente un nouveau look pour tous les téléphones Google Pixel. Cependant, en raison de la forte adhésion de Google à l'uniformité du design, le design du prototype Pixel Fold 2 pourrait représenter un nouveau look pour les futurs téléphones Pixel.