Google Pixel Fold 2 : une fuite révèle un nouveau design plus une caméra bonus

Le Google Pixel Fold original était l'un des meilleurs téléphones pliables de 2023, donc les espoirs sont grands pour le Google Pixel Fold 2, et sur la base de la première image divulguée, il semble que Google apporte quelques grands changements à sa formule pliable.

Partagée par une source anonyme s'adressant à Android Authority, la photo ne montre que l'arrière d'un prétendu Pixel Fold 2, et avec certains détails floutés, mais il y a encore beaucoup de choses que nous pouvons voir.

Tout d'abord, l'appareil montré ici semble avoir un écran de couverture plus étroit que le Pixel Fold original, conduisant à un écran intérieur de forme plus carrée. Cela a également réduit l'espace pour les caméras sur la largeur de l'arrière, ce qui se traduit par un bloc caméra carré plus conventionnel avec deux objectifs en haut et deux en bas, à la place du long bloc à une seule rangée sur le Pixel Fold original.

(Image credit: Android Authority)

Cependant, il semble qu'il y ait également un objectif supplémentaire, car le premier Pixel Fold n'a que trois caméras à l'arrière. Nous n'avons aucune information sur la nature de ces objectifs, mais d'après le premier téléphone, nous avons probablement un objectif principal (large), un ultra-large et un téléobjectif, ainsi qu'un mystérieux quatrième capteur.

Il pourrait peut-être s'agir d'un objectif macro dédié ou d'un second téléobjectif, mais il pourrait tout aussi bien s'agir du capteur de température du Pixel 8 Pro, d'un capteur de profondeur ou d'un certain nombre d'autres choses.

Il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur l'image elle-même, mais la source de cette image affirme que le cadre du Pixel Fold 2 semble plus premium, bien qu'il soit probablement toujours en aluminium, comme le modèle original.

Fini les cadres

Ils affirment également que ce téléphone est assez fin, mais présente néanmoins un pli visible qui parcourt le centre de son écran pliable. Plus intéressant encore, ils disent que la caméra intérieure est dans une découpe en haut à droite de l'écran pliable. Cela contraste avec le Pixel Fold original, qui intégrait sa caméra frontale interne de 8MP dans la bordure supérieure.

Cela signifie probablement que la bordure supérieure est ici plus petite, ce qui serait souhaitable, car les grandes bordures étaient l'un de nos principaux problèmes avec le premier téléphone.

On prendrait cependant ce design avec des pincettes. Il n'y a aucune garantie que cette fuite soit authentique, et même si c'est le cas, d'après la photo, il semble s'agir d'un prototype préliminaire, non fini.

En tant que tel, il pourrait bien changer avant le lancement – surtout qu'une autre fuite récente (de la même source) suggérait que le Pixel Fold 2 pourrait être lancé en même temps que le Google Pixel 9, ce qui signifie que nous pourrions ne pas le voir avant octobre 2024.