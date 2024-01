Google Pixel 9 : une fuite révèle un nouveau design et un appareil photo supplémentaire

Un jour après la fuite du Pixel 9 Pro, nous découvrons maintenant des rendus qui semblent montrer le Google Pixel 9 classique – et les détails inclus sont un mélange de bons et, on pourrait dire, divisifs.

Partagés une fois de plus par l'informateur @OnLeaks, mais cette fois en collaboration avec 91Mobiles, ces rendus montrent un design très similaire à celui que nous avons vu dans la récente fuite du Pixel 9 Pro, ce qui signifie un design radicalement différent de celui du Google Pixel 8.

Les côtés sont plats au lieu d'être arrondis, ce qui le rend plus conforme à de nombreux meilleurs téléphones de marques concurrentes, comme la ligne iPhone 15 et la série Samsung Galaxy S24, et le visor de caméra du Pixel 8 a été remplacé par un îlot horizontal en forme de losange qui s'étend presque d'un bord à l'autre à l'arrière du téléphone.

Comme pour le design du Pixel 8, cela va probablement susciter des réactions mitigées, mais contrairement au design du Pixel 8, il ne se démarque pas massivement (et nous sommes assez fans de la nuance de bleu présentée ici).

Dans tous les cas, alors que le design est la partie potentiellement clivante de cette fuite, la bonne nouvelle est que trois objectifs de caméra sont présentés, la source affirmant que l'un d'entre eux sera une caméra téléobjectif.

De par la forme carrée de l'objectif, il est probable qu'il s'agisse d'un design de type périscope, ce qui pourrait permettre un zoom à plus longue distance que les téléobjectifs conventionnels. Le Pixel 8 Pro dispose d'un téléobjectif périscope avec un zoom 5x, alors peut-être verrons-nous cela ici, mais ce n'est que pure spéculation pour l'instant.

La source affirme ne pas savoir à quoi servent les autres objectifs, mais l'un sera bien sûr un objectif grand-angle standard, tandis que le troisième sera probablement un ultra-grand-angle, puisque le Pixel 8 dispose d'une caméra ultra-grand-angle, bien qu'il y ait une faible possibilité que Google remplace cela par une caméra macro ou autre chose.

Quoi qu'il en soit, le Pixel 8 n'a que deux caméras arrière – un grand-angle et un ultra-grand-angle, donc l'ajout d'un troisième pour les photos téléobjectif pourrait signifier que le Pixel 9 est un téléphone nettement meilleur pour la photographie.

La photographie étant déjà l'une des caractéristiques phares de la gamme Pixel, cela serait une excellente nouvelle pour quiconque souhaite l'un des meilleurs téléphones pour la photographie mais ne veut pas débourser pour le Pixel 9 Pro, ou avoir l'écran probablement massif de ce téléphone.

Un Google Pixel 9 plus grand avec un écran plus petit

En parlant de cela, la fuite mentionne également que le Pixel 9 classique aurait apparemment un écran de 6,1 pouces, ce qui le rendrait légèrement plus petit que l'écran de 6,2 pouces du Pixel 8.

Les dimensions globales du téléphone seraient de 152,8 x 71,9 x 8,5 mm (ou 12 mm en incluant le renflement de l'appareil photo). Curieusement, cela le rendrait un peu plus grand (bien que marginalement plus fin) que le Pixel 8, malgré l'écran supposément plus petit. Pour référence, le Pixel 8 mesure 150,5 x 70,8 x 8,9 mm.

Étant donné ces dimensions quelque peu discutables, et vu qu'il est encore tôt pour les fuites concernant le Google Pixel 9, on prendrait tout cela avec des pincettes ; mais cette source en particulier a justement l'une des meilleures réputations dans le domaine.

Les Pixel 9 et Pixel 9 Pro ne sortiront probablement pas avant octobre, et il y aura probablement beaucoup plus de fuites d'ici là, ce qui devrait commencer à nous donner une image plus claire de ce à quoi s'attendre, et si cette fuite précoce est exacte.