Samsung Galaxy Z Fold 6 : toutes les caractéristiques attendues

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 pourrait être dévoilé le mois prochain, des fuites suggérant que le 10 juillet serait le jour de sa présentation, et qu'il s'agirait du téléphone le plus technologique de Samsung à ce jour.

Par conséquent, il s'agira probablement du téléphone le plus cher de l'année - à moins que nous n'ayons droit à un Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra. Mais le jeu en vaut la chandelle, avec deux grands écrans, un puissant chipset et jusqu'à 16 Go de mémoire vive.

Nous n'avons encore aucune certitude sur le Galaxy Z Fold 6, mais les fuites et les rumeurs ont révélé un grand nombre de spécifications probables, et nous pouvons faire des suppositions éclairées sur la plupart des autres. Vous trouverez donc ci-dessous toutes les spécifications prévues pour le téléphone.

Caractéristiques techniques attendues du Samsung Galaxy Z Fold 6

Le tableau ci-dessous contient toutes les spécifications clés que nous pensons être les plus probables pour le Samsung Galaxy Z Fold 6.

Ces caractéristiques sont principalement basées sur des fuites, et lorsqu'il y a des informations contradictoires, nous avons soit listé plusieurs possibilités, soit choisi la plus crédible ou celle que nous avons entendue le plus souvent. Il y a également quelques suppositions, basées sur les spécifications du Samsung Galaxy Z Fold 5.

Swipe to scroll horizontally Caractéristiques techniques du Samsung Galaxy Z Fold 6 (rumeurs) Écran pliable 7,6 pouces AMOLED, 120Hz, 1856 x 2160 Écran de couverture 6,2-6,4 pouces AMOLED, 120Hz, 904 x 2316+. Système d'exploitation Android 14 Chipset Snapdragon 8 Gen 3 Appareils photo à l'arrière 50MP large, 12MP ultra-large, 10MP téléobjectif Appareils photo à l'avant 10MP, 4MP RAM 12Go or 16Go Stockage 256Go / 512Go / 1To Batterie 4,400mAh

Ainsi, comme vous pouvez le voir, le Samsung Galaxy Z Fold 6 aura probablement un écran AMOLED pliable 120Hz de 7,6 pouces. Ce sont les mêmes spécifications que le Samsung Galaxy Z Fold 5, mais le Z Fold 6 pourrait au moins avoir un écran plus lumineux, d'une luminosité de 2 600 nits. L'écran pliable du Galaxy Z Fold 6 pourrait également avoir une résolution supérieure à celle du Galaxy Z Fold 5 (1812 x 2176), bien qu'une fuite du Z Fold 6 suggère qu'il ne sera que légèrement supérieur (1856 x 2160).

Quant à l'écran de couverture, les avis divergent sur sa taille, une source affirmant qu'il aura un écran de 6,2 pouces comme le Galaxy Z Fold 5, une autre affirmant que l'écran de couverture du Galaxy Z Fold 6 aura une taille de 6,4 pouces, et d'autres se partageant la différence à 6,3 pouces.

La fuite la plus détaillée que nous ayons vue sur l'écran du Galaxy Z Fold 6 le situe à 6,3 pouces avec une résolution de 986 x 2 376 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Une source affirme que l'écran du Samsung Galaxy Z Fold 6 pourrait être doté d'une technologie antireflet, tandis qu'une autre évoque l'utilisation de Corning Gorilla Armor, ce qui le rendrait plus résistant que l'écran de son prédécesseur.

L'écran de couverture du Samsung Galaxy Z Fold 5 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Si l'on se base sur le passé, on peut également s'attendre à un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution d'au moins 904 x 2316 - bien que si l'appareil devient plus grand, la résolution pourrait également augmenter.

Le chipset du Samsung Galaxy Z Fold 6 sera très certainement un Snapdragon 8 Gen 3 - c'est le même que vous trouverez dans le Samsung Galaxy S24 Ultra parmi de nombreux autres téléphones, et c'est le successeur du Snapdragon 8 Gen 2 dans le Samsung Galaxy Z Fold 5.

Ainsi, non seulement le Snapdragon 8 Gen 3 est un choix évident, mais c'est aussi quelque chose que de nombreuses fuites ont indiqué.

Nous avons également entendu de multiples sources que le Samsung Galaxy Z Fold 6 pourrait avoir jusqu'à 16 Go de mémoire vive. C'est une augmentation par rapport aux 12 Go du Z Fold 5. Donc, entre cela et la mise à niveau attendue du chipset, il pourrait s'agir d'un téléphone nettement plus puissant.

Bien que, d'après un premier benchmark du Samsung Galaxy Z Fold 6 (qui mentionne également un chipset Snapdragon 8 Gen 3 et Android 14), il y aura apparemment aussi une version avec 12 Go de RAM, et une autre fuite affirme que tous les modèles du Galaxy Z Fold 6 auront 12 Go, nous ne sommes donc pas sûrs de ce qu'il en est ici.

Les fuites suggèrent également que le stockage du Galaxy Z Fold 6 sera le même que le modèle actuel, ce qui signifie des configurations de 256 Go, 512 Go et 1 To.

Les caméras pourraient être le maillon faible parmi les spécifications du Z Fold 6, car la plupart des sources affirment que le Samsung Galaxy Z Fold 6 aura les mêmes caméras que le Z Fold 5.

L'appareil photo arrière du Samsung Galaxy Z Fold 5 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

À l'arrière, il y aurait une caméra principale de 50MP f/1.8, une caméra ultra-large de 12MP f/2.2 (avec un champ de vision de 123 degrés) et un téléobjectif de 10MP f/2.4, offrant un zoom optique 3x. À l'avant, il s'agirait d'une caméra selfie de 10MP f/2.2, tandis que l'écran pliable serait doté d'une caméra de 4MP f/1.8 sous l'écran.

Cela dit, une source a déclaré que le Samsung Galaxy Z Fold 6 pourrait hériter de l'une des caméras du Galaxy S24 Ultra, tandis qu'une autre a déclaré que le Galaxy Z Fold 6 pourrait avoir une caméra améliorée sous l'écran. Certaines améliorations sont donc possibles, mais comme la plupart des sources indiquent qu'il n'y aura pas de changement au niveau de l'appareil photo sur le Z Fold 6, nous soupçonnons qu'il s'agit d'un domaine qui ne sera pas mis à niveau.

Enfin, le Samsung Galaxy Z Fold 6 pourrait avoir une batterie de 4 600mAh selon une source. Mais d'autres affirment que le Z Fold 6 aura plutôt une batterie de 4 400mAh, tout comme le Galaxy Z Fold 5.

Nous avons entendu cette dernière affirmation sur la batterie du Galaxy Z Fold 6 de la part de plusieurs sources, donc nous dirions qu'elle est plus probable, et certaines des mêmes sources affirment également qu'il se chargera à 25W, tout comme le Samsung Galaxy Z Fold 5.

Bien sûr, tout cela peut être faux, et nous ne le saurons pas avec certitude avant que le Samsung Galaxy Z Fold 6 ne soit dévoilé, ce qui se produira probablement le 10 juillet.