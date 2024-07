Les appareils photo bridges sont de retour - Panasonic remet au goût du jour les superzooms de voyage

Nous ne nous attendions pas à cela : après des années de sommeil, un nouvel appareil photo bridge fait son apparition dans les rayons - le Panasonic Lumix FZ80D / FZ82D. Il remplace le Lumix FZ80 / FZ82, qui est l'option la moins chère de notre guide des meilleurs appareils photo bridge, et le nouveau modèle offre des fonctionnalités dignes de 2024.

Malgré les années qui séparent les deux appareils, la plupart des caractéristiques principales de ce superzoom de voyage sont les mêmes, y compris l'objectif 20-1200 mm f/2.8-5.9, soit un méga zoom 60x qui vous couvrira en un clin d'œil, qu'il s'agisse de vastes panoramas ou de gros plans sur des animaux sauvages éloignés.

Comme auparavant, le zoom optique 60x est équipé d'un stabilisateur d'image optique pour stabiliser les prises de vue au téléobjectif, et le zoom peut être doublé jusqu'à 120x en utilisant le mode Zoom Intelligent, ou 4x de plus en utilisant un zoom numérique de moindre qualité.

On retrouve également le même capteur de 18 Mpixels de 1/2,3 pouces - cette taille de capteur est à peu près la même que celle d'un smartphone classique, mais plus petite que celle des appareils phares de 2024 : les appareils photo bridges offrent une polyvalence inégalée par rapport à la qualité d'image pure et simple.

Vous pouvez prendre des photos de 18 Mpixels, 10 images par seconde en pleine qualité, des rafales de 30 images par seconde à 8 Mpixels, ainsi que des vidéos 4K jusqu'à 30 images par seconde. Le boîtier et la manipulation du Lumix FZ80D / FZ82D sont en grande partie identiques à ceux du Lumix FZ80 / FZ82, la mise au point macro jusqu'à 1 cm étant une autre caractéristique pratique.

Si toutes les caractéristiques principales sont les mêmes, qu'y a-t-il de nouveau exactement ?

Un rafraîchissement modeste de Panasonic, malgré les années

Plus de sept ans se sont écoulés depuis la première commercialisation des FZ80 / FZ82 en janvier 2017. D'ici fin 2024, la nouvelle réglementation européenne exige un port de charge USB-C commun à tous les appareils mobiles et caméras. Le FZ80D / FZ82D est effectivement équipé d'une prise USB-C.

Les écrans du viseur électronique (EVF) et de l'écran LCD ont également été mis à niveau. L'écran tactile LCD de 3 pouces bénéficie d'une meilleure résolution, passant de 1,04 à 1,84 million de points pour des détails plus nets. Malheureusement, l'écran reste fixe - nous aurions aimé voir un écran rabattable.

Le viseur est une unité mise à jour avec une résolution de 2,36 millions de points et un grossissement de 0,74x, ce qui est à la fois plus grand et plus détaillé qu'auparavant.

Le méga zoom 60x est désormais équipé d'une nouvelle fonction Zoom Compose Assist. Sur simple pression d'un bouton, le FZ80D / FZ82D effectue un zoom arrière rapide, ce qui vous permet de retrouver votre sujet et de recomposer votre prise de vue : la perte du sujet est un problème courant avec de tels réglages de zoom téléobjectif.

Autrement, il n'y a pas grand chose de nouveau dans le FZ80D / FZ82D, à part le fait qu'il sera vraisemblablement facilement disponible une fois qu'il sera dans les rayons à la fin du mois, ce qui est plus que ce que l'on peut dire pour les vieux appareils photo bridge Lumix comme le FZ80 / FZ82 qui sont maintenant difficiles à trouver.

Il est dommage que le Lumix FZ80D / FZ82D ne soit qu'un modeste rafraîchissement de son prédécesseur vieux de sept ans, mais l'initiative de Panasonic montre qu'il y a encore une place pour ces superzooms en 2024.

