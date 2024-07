Samsung Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra : une fuite massive révèle leurs caractéristiques techniques complètes

Nous savons que le prochain événement de lancement du Samsung Galaxy Unpacked 2024 aura lieu le 10 juillet, et maintenant nous savons à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les deux smartwatches qui devraient apparaître au salon - grâce à une nouvelle fuite complète.

Cette fuite provient de l'équipe de Dealabs (via Android Authority) et couvre à la fois la Samsung Galaxy Watch 7 et la Samsung Galaxy Watch Ultra. Samsung a déjà lancé la Galaxy Watch FE avant les deux autres.

En ce qui concerne la Galaxy Watch 7, il semble que nous aurons une option de 40 mm (écran de 1,3 pouce) en vert et crème, une option de 44 mm (écran de 1,5 pouce) en vert et argent, avec des mises à niveau 4G disponibles. Elle devrait disposer de 2 Go de mémoire vive et de 32 Go d'espace de stockage (soit le double de ce que nous avons vu sur la Galaxy Watch 6).

Un tout nouveau chipset Exynos W1000 équipera l'ensemble, et nous sommes impatients de voir à quel point il est rapide. Les capacités de la batterie sont indiquées comme étant de 300mAh (40mm) et 425mAh (44mm), ce qui correspond aux modèles actuels et aux fuites précédentes.

Modèle Ultra de Samsung et tarification

Il pourrait s'agir de la Galaxy Watch Ultra (Image credit: @OnLeaks / Smartprix)

Quant à la Galaxy Watch Ultra, elle correspond à la Galaxy Watch 7 à bien des égards, mais la taille du boîtier passe à 47 mm, avec un écran de 1,5 pouce. La connectivité 4G sera apparemment standard, et il n'y aura pas de modèle exclusivement Bluetooth. La capacité de la batterie augmente également, passant à 590 mAh, comme l'indiquaient les rumeurs précédentes.

Les combinaisons de couleurs seraient le gris titane avec un bracelet orange, l'argent titane avec un bracelet noir et le blanc titane avec un bracelet blanc. Cela correspond plus ou moins à ce que nous avons déjà entendu, mais la couleur des bracelets est une nouvelle information.

Dealabs a également des informations sur les prix : la Galaxy Watch 7 coûterait le même prix que la Galaxy Watch 6 en France, à partir de 319 €.

Quant à la Galaxy Watch Ultra, elle devrait, selon les rumeurs, coûter 699 €. Précédemment, nous avions entendu dire que la Galaxy Watch Ultra coûterait plus cher que la Galaxy Watch 6 mais moins que l'Apple Watch Ultra 2, ce que confirme cette fuite.

