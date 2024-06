Apple Watch X : une nouvelle fuite révèle ce qu'Apple pourrait prévoir

Les projets d'Apple pour le 10e anniversaire de son Apple Watch - supposément appelée Apple Watch 10 ou Apple Watch X - circulent depuis quelques années maintenant, mais il n'y a jamais eu beaucoup de certitude quant à l'aspect exact du produit. Aujourd'hui, cependant, une nouvelle fuite a émergé qui prétend montrer les dessins CAO officiels de la Watch, et elle contient quelques surprises intéressantes.

La fuite a été partagée par 91mobiles, qui affirme qu'elle provient d'"initiés de l'industrie". Les dessins sont des rendus CAO, c'est-à-dire des visualisations en 3D censées donner une image réaliste du produit. Cela signifie que si ces rendus représentent réellement l'Apple Watch X, ils pourraient être très précis.

Que montrent-ils exactement ? Selon 91mobiles, les dessins sont ceux de "l'Apple Watch 10 ou de l'Apple Watch X", plus grande, et représentent un cadran de montre mesurant deux pouces de diamètre. Cela en ferait la plus grande Apple Watch à ce jour, avec encore plus d'espace d'affichage que l'Apple Watch Ultra 2.

Malgré cet écran plus grand, le boîtier lui-même est en fait plus petit que celui de l'Apple Watch Ultra 2, ce qui laisse penser que l'écran pourrait avoir des bords plus fins. Selon 91mobiles, le boîtier de la Watch mesure 46 x 39,7 x 11,6 mm, contre 49 x 44 x 14,4 mm pour l'Apple Watch Ultra 2 et 45 x 38 x 10,7 mm pour l'Apple Watch Series 9.

Correspondance avec les rumeurs autour de l'Apple Watch X

(Image credit: 91mobiles)

Cela correspond plus ou moins aux rumeurs qui prétendent qu'Apple va redessiner la Watch pour marquer son anniversaire. Le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, par exemple, a déclaré que l'Apple Watch X présenterait des mises à jour en matière de suivi de la santé, un écran plus grand et un châssis plus fin, ce qui a été largement repris par l'analyste d'Apple Ming-Chi Kuo. Si l'on s'en tient uniquement à la taille de l'écran, les affirmations des auteurs de la fuite pourraient être fondées. Cependant, les rapports concernant un châssis plus fin pourraient n'être corrects que si on les compare à l'imposante Ultra 2 - par rapport à la Series 9, l'Apple Watch X pourrait en fait être plus épaisse.

Par ailleurs, 91mobiles pense que l'Apple Watch X sera lancée en 45 mm et 49 mm, ce qui représente une augmentation par rapport aux options de 45 mm et 41 mm de la Series 9. L'appareil pourrait également contenir un moniteur de tension artérielle, une fonctionnalité qui n'a pas encore été intégrée à l'Apple Watch.

Apple a dévoilé l'Apple Watch en 2014 et la première version a été commercialisée en 2015. Cela signifie qu'il existe une certaine incertitude quant à savoir si 2024 ou 2025 compte pour le 10e anniversaire officiel, et pour cette raison, nous ne savons pas si ces rendus sont pour ce qui deviendra l'Apple Watch X - ils pourraient être pour l'Apple Watch 2024, avec Apple marquant l'anniversaire l'année suivante.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Cependant, compte tenu de l'ampleur du changement de design qu'ils impliquent, il semble probable qu'ils soient destinés à une édition spéciale réalisée pour marquer l'anniversaire du produit. Nous verrons si Apple choisit cette année comme date anniversaire lors de l'événement de lancement de l'Apple Watch en septembre.

Vous aimerez aussi