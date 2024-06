Apple Watch 10 : un écran plus grand et un design plus fin, selon les rumeurs

Si Apple s'en tient à son calendrier habituel, l'Apple Watch 10 devrait apparaître aux alentours du mois de septembre - et nous disposons de nouvelles rumeurs sur les changements de design que le nouveau modèle pourrait apporter.

Ces prédictions proviennent de Ming-Chi Kuo, l'un des analystes Apple les plus fiables du secteur : Kuo affirme que l'Apple Watch 10 aura un écran plus grand et une forme générale plus fine que l'Apple Watch Series 9 lancée l'année dernière.

2H24 新款Apple Watch關注焦點:Series 10、鉑力特/3D列印 / The focus of the 2H24 New Apple Watch: Series 10 and BLT/3D Printinghttps://t.co/5KIdhvec0dJune 17, 2024

Les deux tailles d'étuis disponibles passeront apparemment à 45 mm et 49 mm, contre 41 mm et 45 mm respectivement, pour s'adapter à l'écran plus grand. Kuo ne précise pas si les bords de l'écran seront également réduits, ce qui donnerait aux utilisateurs encore plus d'espace d'affichage.

Pour ce qui est de la finesse, Kuo se contente de dire qu'un "design plus fin" est en préparation. Mark Gurman, de Bloomberg, a également déclaré qu'Apple travaillait à l'amincissement de ses smartwatches, ainsi que de ses iPhones et de ses MacBooks, dans le sillage du nouvel iPad Pro ultra-mince.

Couleurs ultra et impression 3D pour l'Apple Watch Ultra 3

L'Apple Watch Ultra 3 pourrait ressembler à l'Ultra 2 (Image credit: Future)

Selon M. Kuo, l'Apple Watch Ultra 3, également attendue en septembre, ne sera pas aussi remaniée. Ses spécifications physiques resteront apparemment "à peu près les mêmes", même si un boîtier plus sombre pourrait être introduit.

Dans son billet, Kuo mentionne que l'Apple Watch comportera à l'avenir des pièces imprimées en 3D. C'est une chose à laquelle l'analyste a déjà fait allusion, et cela devrait signifier que le processus de fabrication global sera plus rapide et moins coûteux pour Apple.

Nous avons entendu parler d'une refonte potentielle de l'Apple Watch standard depuis l'année dernière. En 2024, Apple pourrait même adopter le nom d'Apple Watch X pour souligner la dixième génération du dispositif portable, qui n'a pas beaucoup changé en termes d'apparence.

Il a également été question d'une mise à niveau de la technologie d'affichage, qui pourrait améliorer l'autonomie de la batterie, ce que watchOS 11 pourrait également améliorer. Le logiciel de nouvelle génération devrait être lancé à peu près en même temps que l'Apple Watch 10 et l'Apple Watch Ultra 3.