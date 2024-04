L'Apple Watch 10 pourrait bénéficier d'une meilleure autonomie grâce à un écran amélioré

Même les meilleures smartwatches peuvent toujours bénéficier d'une autonomie supplémentaire, et c'est quelque chose que l'Apple Watch 10 pourrait offrir. Selon la dernière rumeur, l'Apple Watch 10 serait équipée d'un écran OLED plus économe en énergie, ce qui permettrait de réduire la consommation de la batterie interne.

Cette rumeur provient d'un média sud-coréen réputé, The Elec (via MacRumors), et si vous voulez vraiment creuser les spécifications techniques, il s'agit d'une technologie de transistor à couche mince (TFT) à base d'oxyde polycristallin à basse température (LTPO).

En d'autres termes, il s'agit d'un écran qui utilise une méthode différente pour alimenter les pixels en tension, ce qui permet de mieux contrôler la quantité de lumière qui passe par chacun d'eux et, en fin de compte, de faciliter la gestion précise de l'éclairage et de la consommation d'énergie d'un appareil.

Il est peu probable que vous remarquiez quoi que ce soit de différent sur l'Apple Watch 9 rien qu'en regardant l'écran, mais la batterie interne devrait s'étendre davantage. Le hic, c'est que la technologie LTPO est plus difficile à fabriquer, alors espérons qu'elle ne s'accompagnera pas d'une hausse des prix.

Apple Watch 10 doté d'un meilleur écran

L'iPhone 15 Pro est doté d'un écran LTPO OLED (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Selon The Elec, LG et Samsung pourraient participer à la fabrication de l'écran de l'Apple Watch 10. Toutefois, Samsung ne se joindra à la fête que plus tard, et ne participera donc pas à la fabrication avant l'Apple Watch 11, en 2025.

Si vous pensez avoir déjà entendu parler des écrans LTPO OLED, c'est peut-être parce qu'ils sont utilisés dans l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Cette technologie permet d'obtenir un écran toujours allumé sans coûts de batterie importants et de prendre en charge des taux de rafraîchissement variables (ProMotion).

Selon MacRumors, les écrans LTPO OLED seront probablement réservés aux modèles iPhone 16 Pro cette année encore, mais cela pourrait changer en 2025. Comme pour la plupart des technologies de ce type, leur fabrication devient généralement moins chère et plus facile au fil du temps.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Quant à l'Apple Watch 10 - avec, peut-être, une meilleure autonomie - elle est attendue en septembre, en même temps que l'iPhone 16. Consultez notre test de l'Apple Watch 9 et vous verrez que nous obtenions une autonomie d'environ 20 heures.