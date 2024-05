Samsung Galaxy Watch FE : dernières nouvelles, rumeurs, et ce que nous voulons voir

Si Samsung respecte son calendrier habituel, il y a de fortes chances que nous ayons une Samsung Galaxy Watch 7 cette année - mais nous avons également vu des fuites autour d'un modèle moins cher, avec la désignation FE (Fan Edition) que Samsung a déjà utilisée pour des appareils électroniques plus abordables.

Ci-dessous, nous avons rassemblé toutes les fuites et rumeurs concernant la Samsung Galaxy Watch FE et évalué les chances que cet appareil particulier voie le jour. Nous mettrons régulièrement ce hub à jour, alors n'hésitez pas à le consulter pour obtenir les dernières informations sur cet appareil.

La Galaxy Watch 7 et la Galaxy Watch FE devraient être lancées aux côtés d'un certain nombre d'autres gadgets de Samsung, notamment le Samsung Galaxy Z Fold 6, le Samsung Galaxy Z Flip 6 et les Samsung Galaxy Buds 3 - et il est probable que nous verrons également le Galaxy Ring.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Une smartwatch Samsung moins chère

Une smartwatch Samsung moins chère Quand sortira-t-elle ? Le 10 juillet, selon toute vraisemblance

Le 10 juillet, selon toute vraisemblance Combien coûtera-t-elle ? Probablement autour de 199 €

Un autre événement Unpacked se profile à l'horizon (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

La date de lancement de la Samsung Galaxy Watch FE est liée aux dates de lancement du Z Fold 6, du Z Flip 6, du Galaxy Buds 3 et du Galaxy Ring - parce qu'on s'attend à ce que tous ces appareils soient présentés lors du même événement Samsung Unpacked.

Nous avons déjà eu un événement Unpacked en janvier 2024, et selon les personnes informées, le prochain est prévu pour le mercredi 10 juillet. Cette date n'est pas encore officielle, mais elle a été mentionnée par une deuxième source, ce qui renforce notre confiance.

Si le 10 juillet est bien la date à laquelle la Galaxy Watch FE et la Galaxy Watch 7 verront le jour, ce sera presque exactement un an après la Samsung Galaxy Watch 6 - il y a donc une certaine cohérence dans le calendrier de Samsung.

En ce qui concerne le prix, nous savons que l'accessibilité est la raison d'être de la Galaxy Watch FE, mais nous n'avons pas eu connaissance d'un chiffre précis. Il est possible que le modèle soit basé sur une Samsung Galaxy Watch 4 rafraîchie, qui est actuellement vendue au prix de 169 €.

Quant à la Galaxy Watch 6, les prix du dernier modèle phare de Samsung commencent à 200 €, ce qui signifie que la nouvelle Samsung Galaxy Watch FE pourrait se situer quelque part entre ces deux prix. Le prix de la montre sera certainement déterminant pour son attrait.

Samsung Galaxy Watch FE : Fuites et rumeurs

La Samsung Galaxy Watch 6, lancée en 2023 (Image credit: Samsung)

Il n'y a pas eu énormément de fuites et de rumeurs autour de la Samsung Galaxy Watch FE : la plupart des informations préliminaires que nous avons eues jusqu'à présent indiquaient simplement que cet appareil était sur le point de voir le jour.

Une petite bribe d'information qui a émergé concerne la vitesse de charge, qui est apparemment un maigre 5W (moins que la Galaxy Watch 6). Ce n'est pas une nouvelle très encourageante, mais Samsung doit bien faire des économies quelque part.

D'autres rumeurs ont circulé sur le nom de cette montre portable. Un célèbre informateur pense qu'elle ne s'appellera pas Galaxy Watch FE, mais Samsung Galaxy Watch 4 (2024). Nous devrons attendre de voir ce qu'il en est.

Pour rappel, la Galaxy Watch 4 dispose d'un écran Super AMOLED de 1,4 pouce, 450 x 450 px. Elle est équipée d'un processeur Exynos W920 et offre 1,5 Go de mémoire vive et 16 Go d'espace de stockage. Nous nous attendons à ce qu'au moins certaines de ces caractéristiques soient améliorées si le Galaxy est rafraîchi pour 2024.

D'après les documents réglementaires, le nom Galaxy Watch FE est en effet le nom que Samsung va choisir. Ainsi, bien que les composants internes soient similaires à ceux de la Galaxy Watch 4, il semble désormais plus probable que le nom FE soit utilisé.

En termes d'informations officielles, Samsung a confirmé que les futures Galaxy Watch allaient être dotées d'une multitude de fonctions d'intelligence artificielle permettant d'obtenir des statistiques de santé plus détaillées et personnalisées. Il est possible que tout ou partie de ces fonctionnalités soient disponibles sur le modèle économique.

Une dernière rumeur mérite d'être mentionnée : nous pourrions également avoir une édition Samsung Galaxy Watch Ultra cette année. Il semblerait que Samsung souhaite que sa gamme de wearables soit équivalente à celle d'Apple, notamment en ce qui concerne la structure d'une montre phare numérotée, l'Apple Watch SE 2 et l'Apple Watch Ultra 2.

Samsung Galaxy Watch FE : Ce que nous voulons voir

La Samsung Galaxy Watch 4, lancée en 2021 (Image credit: Shutterstock / Geewon Jung)

Alors que nous attendons patiemment que Samsung dévoile la Samsung Galaxy Watch FE, nous avons quelques demandes à formuler à l'entreprise. Si quelqu'un de Samsung nous lit, voici ce que nous aimerions voir dans la Samsung Galaxy FE lorsqu'elle sera lancée.

1. Un prix bas

7Commençons par l'évidence : la Galaxy Watch FE est lancée pour offrir aux consommateurs une alternative moins chère à la Samsung Galaxy Watch 7, elle doit donc être nettement moins chère que les modèles phares. La plus petite Apple Watch SE 2, sans connectivité cellulaire, coûte 279 € et nous espérons que l'équivalent Samsung arrivera à un prix nettement inférieur.

2. Grande autonomie de la batterie

C'est une demande constante des propriétaires d'appareils connectés, mais si Samsung va doter la Galaxy Watch FE d'un processeur interne plus lent et peut-être d'un écran moins vibrant, cela devrait également signifier plus de temps entre les charges de la batterie.

Nous avons besoin de raisons pour choisir le modèle le moins cher en plus du prix, et si Samsung est capable de donner à cette édition de sa smartwatch une meilleure autonomie, cela pourrait être l'une d'entre elles.

3. Une construction solide

L'un des dangers d'une version moins chère d'un produit existant est que la qualité de fabrication peut en souffrir - et c'est quelque chose que nous ne voulons pas voir se produire avec la Galaxy Watch FE. Samsung devrait s'efforcer de rendre la montre aussi qualitative que possible, sans qu'elle ne donne l'impression d'être en plastique.

La Galaxy Watch 4 est livrée avec une résistance à l'eau IP68 en standard, et est conforme à la norme militaire MIL-STD-810. Nous espérons qu'il en sera de même ici.

4. Quelques options

Il est probable que la Samsung Galaxy Watch 7 soit disponible en plusieurs tailles, et nous espérons qu'il en sera de même pour la Galaxy Watch FE - en gardant à l'esprit que nous n'avons pas tous des poignets de la même taille.

Puisque nous parlons d'options, nous serions ravis de voir quelques couleurs fraîches parmi lesquelles nous pourrions choisir : c'est souvent ce que font les fabricants pour rendre une gamme de produits moins chers plus attrayante.

5. Beaucoup d'intelligence

Nous avons déjà parlé des fonctions d'intelligence artificielle que Samsung déploie sur ses futures smartwatches - et nous espérons que beaucoup d'entre elles (ou au moins les plus utiles) finiront par arriver sur la Samsung Galaxy FE.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Wear OS 5 arriverait très bientôt sur la série Samsung Galaxy Watch, nous espérons donc que la Galaxy Watch FE ne sera pas déçue par son logiciel.