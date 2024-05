Samsung Galaxy Watch 7 : une fuite laisse présager une augmentation importante de la charge

Ce n'est un secret pour personne que Samsung se prépare à lancer sa prochaine gamme de smartwatches, avec l'anticipation de la Galaxy Watch 7 qui devrait être annoncée le 10 juillet, date supposée de l'événement Samsung Galaxy Unpacked. Aujourd'hui, de nouvelles fuites en ligne révèlent des détails sur un nouveau mode de chargement potentiel pour la montre - ou son absence, dans le cas de la rumeur de la Galaxy Watch FE.

Lundi, nous avons signalé que de nouvelles fuites avaient été repérées sur la liste de la FCC (Federal Communications Commission), faisant allusion à plusieurs variantes de la nouvelle Galaxy Watch 7, ainsi qu'à une certification supplémentaire qui, selon les rumeurs, serait la Galaxy Watch FE, plus abordable, qui serait l'équivalent de l'Apple Watch SE pour Samsung. Après y avoir regardé de plus près,

SamMobile a découvert qu'au moins une des variantes de la Galaxy Watch 7 pourrait supporter une charge de 15W, soit une augmentation de 50% de la vitesse de charge par rapport à la Samsung Galaxy Watch 6.

Bien qu'il s'agisse d'une nouvelle excitante et d'une excellente amélioration de la Samsung Galaxy Watch 6, il semble, d'après la liste de la FCC, que la Galaxy Watch FE ne bénéficiera pas de ce type de fonctionnalité, malheureusement. Au lieu de cela, les documents de la FCC révèlent que la Galaxy Watch FE pourrait ne supporter qu'une charge de 5W - ce qui est encore moins que la Galaxy Watch 6.

En plus d'une nouvelle gamme de smartwatches, nous nous attendons à ce que Samsung lance le Galaxy Z Flip 6, le Samsung Galaxy Z Fold 6, et le Samsung Galaxy Ring.

(Image credit: Samsung)

Un geste de pingrerie de la part de Samsung ?

Si c'est le cas, la Galaxy Watch 7 aura une capacité de charge supérieure de 50% à celle de la Galaxy Watch 6, ce qui signifie qu'il ne vous faudra que 45 minutes pour la recharger de zéro à 100%, selon les estimations de SamMobile. Quant à la Galaxy Watch FE, sa puissance de charge de 5W sera 50% plus lente que celle de la Galaxy Watch 6, ce qui signifie qu'il vous faudra jusqu'à trois heures pour la recharger complètement.

Bien que la Galaxy Watch FE soit considérée comme la première smartwatch économique de Samsung, la décision de ne pas intégrer un système de charge plus puissant est une mauvaise décision, puisque les acheteurs potentiels pourraient se contenter d'acheter la Galaxy Watch 6 pour les meilleures caractéristiques de l'année dernière, une meilleure autonomie de la batterie et une charge plus rapide.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Cela n'aide pas non plus à convaincre les gens d'acheter la nouvelle Galaxy Watch FE, car l'Apple Watch SE 2 est déjà sur le marché comme une excellente smartwatch abordable avec de bonnes spécifications ; une barre haute à franchir en termes de valeur. Cependant, la montre n'a pas encore été dévoilée, alors espérons qu'il y aura un facteur rédempteur qui nous convaincra du contraire.