Lancement imminent de la Samsung Galaxy Watch 7 et de la Galaxy Watch FE

On s'attend à ce que la série Galaxy Watch 7 de Samsung fasse son apparition dans les deux prochains mois, et nous venons d'obtenir une nouvelle indication que ces appareils connectés seront effectivement lancés prochainement.

La Galaxy Watch 7 et une variante moins chère de la Galaxy Watch FE sont apparues à la FCC (Federal Communications Commission) aux États-Unis, rapporte Android Police - une étape réglementaire importante pour tout gadget mis en vente aux États-Unis.

Les numéros de modèle indiqués dans le dossier suggèrent que nous aurons quatre variantes de la Galaxy Watch 7 : deux pour le boîtier de 40 mm (l'une avec connectivité LTE et l'autre uniquement en Wi-Fi), et deux pour le boîtier de 44 mm (là encore, l'une avec connectivité LTE et l'autre uniquement en Wi-Fi).

Un numéro de modèle supplémentaire dans la documentation fait très probablement référence à une Galaxy Watch FE moins chère, qui a déjà fait l'objet de rumeurs, mais qui pourrait porter un autre nom. Il n'y a cependant aucun signe d'une Samsung Galaxy Watch 7 Pro.

L'histoire de la Galaxy Watch 7 jusqu'à présent

Samsung Galaxy Watch 6 Classic (Image credit: Future)

Nous avons déjà eu de nombreuses fuites indiquant l'existence de successeurs à la Samsung Galaxy Watch 6 et à la Samsung Galaxy Watch 6 Classic, mais il n'est pas tout à fait clair combien de modèles différents nous obtiendrons pour 2024.

Plusieurs rumeurs ont suggéré l'arrivée de trois versions de la smartwatch : un modèle standard, un modèle Classic et un modèle Pro. Nous avons également entendu parler d'améliorations significatives de l'autonomie de la batterie et d'une refonte potentielle de l'apparence de ces montres connectées.

Un modèle Pro serait logique pour Samsung, s'il veut s'attaquer à certaines des meilleures smartwatches Garmin sur le marché, et même à l'Apple Watch Ultra 2. Cependant, il n'y a apparemment aucune mention d'une édition premium dans les documents déposés auprès de la FCC.

Tout devrait être révélé le 10 juillet, si les rumeurs concernant le prochain événement Unpacked de Samsung sont exactes. Outre la série Galaxy Watch 7, nous attendons également le Galaxy Z Fold 6, le Galaxy Z Flip 6, le Galaxy Ring et les Galaxy Buds 3.