Samsung Galaxy Watch 7 : un retour à un design carré ?

Lorsque la Samsung Galaxy Watch 7 fera enfin son apparition dans le courant de l'année, elle pourrait arborer un look plus rectangulaire que celui auquel nous sommes habitués - un peu comme les meilleures Apple Watch, pourrait-on dire - car la dernière rumeur indique que Samsung prévoit de revenir à son ancien format carré pour ses smartwatches.

Cette information provient de SamMobile, dont les sources internes rapportent que l'idée est "considérée avec enthousiasme en interne" et qu'il est "tout à fait envisageable" que le changement se produise - alors tirez vos propres conclusions.

Comme nous sommes en février, il est peut-être plus probable que cela ne se produise pas avant la Galaxy Watch 8 en 2025, si tant est que cela se produise. Selon SamMobile, on ne sait pas avec certitude si le changement sera introduit à temps pour les modèles de cette année.

Samsung a déjà fabriqué des smartwatches plus anguleuses par le passé, notamment la Samsung Gear Live, mais c'était il y a plusieurs années. Tous les modèles de Samsung Galaxy Watch ont été dotés de façades rondes, depuis 2018.

Samsung Galaxy Watch 7 : Changement de forme

L'Apple Watch Ultra 2 rectangulaire (Image credit: Future)

Si l'on considère le marché des montres connectées en 2024, nous avons clairement l'Apple Watch 9 et l'Apple Watch Ultra 2 (et tous leurs prédécesseurs) comme exemples de la façon dont le facteur de forme rectangulaire peut fonctionner, s'il est bien fait.

Il y a aussi la Google Pixel Watch 2 et la Google Pixel Watch, qui sont aussi rondes que possible - peut-être pour les distinguer des appareils portables d'Apple. Nous ne nous attendons pas à voir quelque chose de différent avec la Pixel Watch 3 non plus, et la OnePlus Watch 2, récemment lancée, opte également pour un modèle rond.

L'un des avantages d'un cadran de smartwatch circulaire est la possibilité d'y ajouter une lunette tournante - voir notre test de la Samsung Galaxy Watch 6 Classic pour en savoir plus sur cette fonctionnalité. Cela semble être populaire auprès des utilisateurs, mais peut-être pas auprès de Samsung, si l'on en croit cette dernière rumeur.

Si Samsung décide de suivre le même calendrier que l'année dernière, nous pourrions voir de nouveaux modèles de Galaxy Watch 7 en juillet. C'est ce que suggèrent les fuites, et il est probable que nous verrons également le Samsung Galaxy Z Fold 6, le Samsung Galaxy Z Flip 6, et un dévoilement complet du Samsung Galaxy Ring lors du même événement.