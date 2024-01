Google Pixel Watch 3 pourrait enfin nous offrir le modèle plus grand dont nous avons toujours rêvé

La Google Pixel Watch 2 est l'une des montres connectées les plus élégantes sur le marché, mais son successeur pourrait enfin résoudre l'un de nos principaux problèmes avec la série : le manque d'options de tailles plus grandes.

La Pixel Watch 2 a poursuivi l'approche unique de Google en matière de montres connectées, ne proposant qu'une seule version de 41 mm. Cependant, selon une source de 9to5Google, Google envisage de lancer la Pixel Watch 3 en deux tailles différentes.

Pour l'instant, nous ne savons pas quelles seront ces deux tailles. Les variantes plus grandes des concurrents de la Pixel Watch ont toutes des tailles légèrement différentes ; par exemple, la plus grande Galaxy Watch 6 fait 44 mm, tandis que l'Apple Watch Série 9 propose une version de 45 mm en plus de son modèle de 41 mm.

Mais quelles que soient les dimensions finales de la plus grande variante de la Pixel Watch 3, il semble qu'elle ne sera pas fonctionnellement différente du modèle standard. 9to5Google indique qu'elle "n'a pas encore connaissance de plans" de la part de Google pour offrir des fonctionnalités supplémentaires sur la version plus grande, à part un écran ou une batterie potentiellement plus grande.

Nous n'avons également pas encore entendu d'autres rumeurs sur la Pixel Watch 3, ce qui n'est pas trop surprenant étant donné que la Pixel Watch 2 n'est sortie qu'en octobre 2023. Mais une forte possibilité, basée sur des brevets, est que la prochaine version mise beaucoup sur les commandes gestuelles. Bien que cela soit pratique, nous avons aussi quelques autres points plus urgents sur notre liste de souhaits.

Notre liste de souhaits pour la Pixel Watch 3

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Dans notre guide des meilleures montres connectées au monde, nous avons qualifié la Pixel Watch 2 de "meilleure montre pour le style", grâce à son design séduisant et arrondi, ainsi qu'à son écran circulaire. Mais il y a encore quelques améliorations que nous aimerions voir sur son successeur.

D'abord, des bordures plus fines et une meilleure autonomie de la batterie seraient en tête de notre liste, bien que cette dernière pourrait être limitée au modèle plus grand dont on parle. Nous aimerions également voir un écran amélioré pour qu'il rivalise avec l'affichage AMOLED 60Hz vu sur la Galaxy Watch 6.

Nous avons aussi trouvé le système d'attache de bracelet de Google sur les deux Pixel Watches un peu compliqué, donc ce serait bien de voir cela affiné pour la prochaine fois. Et une autre amélioration serait de rendre la Pixel Watch un peu plus robuste et résistante, sans compromettre son beau design.

Les pouvoirs de reconnaissance gestuelle dont on parle pourraient aider pour ce dernier point, car ils pourraient même aboutir à un design sans boutons. Les brevets de Google détaillent de nouveaux capteurs sur le côté de la montre, qui pourraient détecter des pressions, des tapotements et des pressions.

Cependant, comme nous le savons, les brevets ne se concrétisent pas toujours dans les produits finaux, et nous devrons attendre jusqu'à peu de temps avant le lancement de la Pixel Watch 3 (potentiellement plus tard cette année) pour avoir des détails plus clairs sur ce à quoi s'attendre de la part du prochain smartwatch de Google.