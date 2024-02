Les Samsung Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6 pourraient être dévoilés lors d'un événement en juillet

Nous avons déjà vu le lancement de la gamme Samsung Galaxy S24 et l'annonce du Samsung Galaxy Ring cette année, mais Samsung ne fait que commencer, car il y a beaucoup d'autres appareils à venir, et selon cette dernière fuite, la plupart d'entre eux débarqueront en juillet.

C'est ce qu'affirme l'informateur @TheGalox_ sur X (via Phandroid), qui affirme que le prochain événement Samsung Galaxy Unpacked aura lieu en juillet. Ce n'est pas vraiment surprenant, étant donné que l'événement de Samsung pour le milieu de l'année 2023 a également eu lieu en juillet, mais que l'année précédente, il s'est déroulé en août.

Quoi qu'il en soit, plus passionnant que le calendrier, c'est ce que nous verrons apparemment lors de cet événement, @TheGalox_ affirmant que le Samsung Galaxy Z Flip 6, le Samsung Galaxy Z Fold 6, la série Samsung Galaxy Watch 7, le Samsung Galaxy Ring déjà annoncé, et le Samsung Galaxy Buds 3 seront tous lancés lors de cet événement.

July 2024 Samsung Unpacked• New Samsung service• Galaxy Ring• Galaxy Z Fold6• Galaxy Z Flip6• Galaxy Buds3 • Galaxy Watch7 seriesPossible releases:• Galaxy Tab S10 series• Galaxy XR headset pic.twitter.com/34iIn3bGkZFebruary 24, 2024 See more

En outre, ils affirment que nous verrons un "nouveau service Samsung", bien qu'ils ne disent pas de quoi il s'agit. Si nous devions deviner, nous soupçonnerions quelque chose lié à l'IA ou à la santé, puisque Samsung a fait de grands progrès dans le premier domaine avec la gamme Galaxy S24, et est clairement intéressé à en faire plus avec le second, étant donné l'annonce récente de la Galaxy Ring axée sur la santé.

Tout cela ferait un événement bien rempli, mais il pourrait y avoir encore plus, avec @TheGalox_ qui dit qu'il est possible que Samsung lance également la série Galaxy Tab S10 et le casque Samsung Galaxy XR. Ce dernier est le prochain rival de Samsung pour le Vision Pro d'Apple.

Bien que nous prenions tout cela avec des pincettes, c'est tout à fait crédible. La date de juillet est logique puisque l'événement de l'année dernière était également en juillet, et les diverses annonces possibles sont également logiques puisque, si nous devions voir ces nouveautés cette année, le deuxième événement Unpacked 2024 de Samsung serait le lieu le plus évident.

De nombreux lancements probables pour Samsung

Nous sommes convaincus que les Samsung Galaxy Z Flip 6, Z Fold 6 et la gamme Galaxy Watch 7 seront dévoilés à cette occasion, car les nouveaux téléphones pliables et les montres connectées sont généralement présentés lors des événements de milieu d'année de Samsung. La Galaxy Ring est également une candidate très probable puisque Samsung l'a déjà dévoilée et a déclaré qu'elle serait mise en vente plus tard dans l'année.

Le calendrier des sorties des Galaxy Buds et des Galaxy Tab de Samsung n'est pas toujours aussi cohérent chaque année, nous sommes donc moins certains de voir de nouvelles entrées dans ces gammes, mais c'est tout à fait possible. Quant au Galaxy XR, il s'agit d'un nouvel appareil et il n'y a donc pas d'historique sur lequel se baser, mais des fuites précédentes ont indiqué que le Galaxy XR serait lancé cette année, et peut-être en même temps que le Z Flip 6, il y a donc de bonnes chances que nous le voyions aussi en juillet.

Le mois de juillet s'annonce donc comme l'un des plus importants dans le calendrier des appareils mobiles et portables, surtout si vous êtes un fan de Samsung.