Les Samsung Galaxy Buds 3 Pro devraient enfin arriver l'année prochaine, selon les rumeurs

Consultez notre test des Samsung Galaxy Buds 2 Pro et vous verrez que cela fait plus d'un an que les écouteurs ont été lancés - et il semble que nous devrons attendre jusqu'en 2024 pour mettre la main (et les oreilles) sur la prochaine paire de la série.

Selon des sources qui se sont confiées à SamMobile, les Samsung Galaxy Buds 3 Pro devraient être lancés l'année prochaine, bien qu'il n'y ait pour l'instant aucune indication sur la date exacte, ni sur le type de mises à jour que nous pouvons attendre.

Les Galaxy Buds 2 Pro ont été très bien accueillis - nous les avons qualifiés de "meilleurs Samsung Galaxy Buds à ce jour" - et ils restent le choix le plus cher et le plus haut de gamme si vous voulez acheter une paire d'écouteurs sans fil de Samsung.

Cette année, comme le souligne SamMobile, Samsung n'a sorti que les Galaxy Buds FE en termes d'écouteurs. Ils sont arrivés en même temps que le Galaxy S23 FE et la Galaxy Tab 9 FE, Samsung se concentrant sur la sortie d'appareils plus abordables.

Les écouteurs Samsung d'hier et d'aujourd'hui

Il convient de rappeler que le Galaxy Buds Pro original a été lancé en janvier 2021 - voir notre test du Samsung Galaxy Buds Pro pour plus de détails. Nous avons dû attendre 19 mois pour la paire Pro suivante, ce qui signifie que les Galaxy Buds 3 Pro ne sont pas encore en retard.

Il est possible qu'ils soient lancés en même temps que le Samsung Galaxy Z Fold 6 et le Samsung Galaxy Z Flip 6 au milieu de l'année. Il devrait y avoir un événement pour le Samsung Galaxy S24 en janvier également, mais étant donné la rareté des fuites que nous avons vues à propos des Galaxy Buds 3 Pro jusqu'à présent, cela semble un peu tôt dans l'année.

Si vous avez du mal à suivre la gamme d'écouteurs sans fil de Samsung, nous comprenons parfaitement : outre les Galaxy Buds 2 Pro et Galaxy Buds FE, vous pouvez toujours vous procurer les Samsung Galaxy Buds 2, qui se situe davantage dans le milieu de gamme. Samsung a également lancé le Galaxy Buds Plus et le Galaxy Buds Live en forme de haricot.

Nous n'avons pas encore entendu parler des Samsung Galaxy Buds 3, mais nous supposons qu'ils sont également en route, en tant qu'alternative plus abordable aux Galaxy Buds 3 Pro. Tout devrait être révélé dans le courant de l'année 2024.