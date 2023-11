Galaxy Z Fold 6 : voici quel pourrait être le prix d'une alternative moins onéreuse de Samsung

Nous attendons le Samsung Galaxy Z Fold 6 et le Samsung Galaxy Z Flip 6 l'année prochaine, mais la rumeur veut que Samsung sorte également un téléphone pliable plus abordable - et nous avons maintenant une meilleure idée du prix qu'il pourrait atteindre.

Selon @Tech_Reve (via Notebookcheck), Samsung a un "objectif" de 400 à 500 dollars[entre 375 et 460 € aux taux actuels] pour le téléphone pliable le moins cher, ce qui est bien du milieu de gamme et assez proche d'un prix abordable - il s'agit en effet d'un "objectif très agressif", comme le dit @Tech_Reve.

Consultez notre test du Samsung Galaxy Z Fold 5 ou du Samsung Galaxy Z Flip 5, et vous verrez que les prix de départ pour ces téléphones sont respectivement de 1 899,99 € et 1 199 €.

Si Samsung veut proposer un produit à moins de la moitié (ou moins du tiers) de ce prix, il devra faire de sérieux compromis, tant au niveau des matériaux que des composants utilisés.

Prix de vente des téléphones pliables

Les téléphones pliables ne sont évidemment pas bon marché - le OnePlus Open vous coûtera 1 849 €, tandis que le Google Pixel Fold commence à 1 749 €. Ces deux téléphones pliables ont été lancés en 2023, ce qui vous donne une idée du prix en vigueur.

À l'heure actuelle, le téléphone pliable le moins cher est l'Oppo Find N2 Flip. Il coûte 1 099 €, ce qui est encore bien loin des 400 à 500 $.

Nous avons entendu pour la première fois que Samsung prévoyait un téléphone pliable moins cher pour 2024 en début de semaine, et nous avons beaucoup réfléchi aux compromis qui pourraient être faits pour réduire le coût de l'écran. Il va falloir sérieusement faire des concessions.

Cela dit, Samsung sait comment rendre ses produits plus abordables sans faire de compromis trop radicaux. S'ils parviennent à réaliser cette prouesse de technologie à moindre coût, cela pourrait signifier que ces téléphones pliables peuvent enfin s'imposer auprès du grand public.