Le OnePlus Open est arrivé, avec de meilleures caractéristiques et un meilleur prix que ses rivaux pliables

Cette année a été une grande année pour les téléphones pliables, avec l'arrivée du Google Pixel Fold, le lancement par Samsung des dernières versions de ses gammes Fold et Flip, et la présentation par Motorola d'une excellente option avec le Motorola Razr Plus. Mais c'est peut-être seulement maintenant que nous voyons le meilleur téléphone pliable de l'année, car le OnePlus Open vient d'être annoncé, et il a beaucoup d'atouts.

Pour commencer, ce premier téléphone pliable de OnePlus est doté d'un écran incroyablement lumineux - en fait, il en a deux, l'écran principal pliable et l'écran de couverture atteignant tous deux une luminosité impressionnante de 2 800 nits. À titre de comparaison, le Pixel Fold plafonne à 1 450 nits.

L'écran pliable est un écran de 7,82 pouces de 2268 x 2440 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que l'écran de couverture est un écran de 1116 x 2484 avec également un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Même sans la luminosité élevée, ces caractéristiques d'écran sont compétitives par rapport à des appareils comme le Samsung Galaxy Z Fold 5. Il se trouve que les deux écrans du téléphone de OnePlus ont une résolution plus élevée.

(Image credit: OnePlus)

Le OnePlus Open dispose également de ce qui semble être l'une des meilleures configurations d'appareil photo sur un téléphone pliable, puisque vous trouverez un appareil photo à trois lentilles au dos, composé d'un capteur principal de 48MP, d'un ultra-large de 48MP et d'un téléobjectif de 64MP, capable d'un zoom optique 3x. Il est également équipé d'une caméra selfie de 20 mégapixels.

Les autres caractéristiques du OnePlus Open incluent une puce Snapdragon 8 Gen 2 haut de gamme, 16 Go de RAM et une batterie de 4 805 mAh qui prend en charge une charge de 67 W, bien qu'il n'y ait pas de charge sans fil.

Enfin, le OnePlus Open est disponible en Emerald Dusk et Voyager Black, le premier étant un nom fantaisiste pour désigner le vert. Le modèle noir est en cuir végétalien, tandis que le modèle vert est doté d'un dos en verre.

Plus fin et moins cher que ses concurrents

Impressionnant, le OnePlus Open ne fait que 5,8 mm d'épaisseur lorsqu'il est ouvert, ce qui correspond au Pixel Fold, et 11,7 mm d'épaisseur lorsqu'il est fermé, ce qui le rend encore plus fin que ce dernier, ou que tout autre téléphone pliable disponible sur le marché.

Le OnePlus Open est également moins cher que son principal concurrent, coûtant 1 799 €, pour lequel vous obtenez 512 Go de stockage. C'est la seule option, mais cela permet à ce téléphone d'être moins cher que le Samsung Galaxy Z Fold 5 et le Google Pixel Fold, qui commencent tous deux à 1 899 € / 2 039 € pour le modèle de 256 Go / 512 Go, et offrent donc deux fois moins de stockage pour le 100 € supplémentaires.

Ce prix inférieur pourrait être la plus grande victoire du OnePlus Open.