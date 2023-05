Le Motorola Razr 40 Ultra se dévoile dans une vidéo publicitaire

Seulement quelques jours nous séparent de la présentation officielle des prochains smartphones pliables de Motorola. Les Motorola Razr 40 et 40 Ultra devraient effectivement être dévoilés le 1er juin 2023. En attendant, les fuites continuent de se multiplier. Ceux qui étaient déçus du court teaser partagé par le constructeur le mois dernier seront ravis de découvrir la vidéo publicitaire du Razr 40 Ultra. Cette vidéo n’a évidemment pas été partagée par Motorola, mais par le célèbre leaker Evan Blass. Sa réputation n’est plus à prouver quand il s’agit des prochaines sorties de smartphones.

Evan Blass, dont le compte Twitter est toujours en privé, a donc partagé une vidéo de 44 secondes qui dévoile le Motorola Razr 40 Ultra. Cette vidéo ressemble bel et bien à un véritable spot publicitaire pour le smartphone pliable à clapet. Elle confirme le design que nous avons déjà découvert il y a quelques semaines au travers de plusieurs rendus.

Motorola met l’accent sur la photo, l’écran et la charnière de son Razr 40 Ultra

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous qui a été repartagée par un autre utilisateur Twitter, Motorola met l’accent sur l’appareil photo, le son, l’écran et la charnière « infiniment flexible » de son appareil.

Les précédentes rumeurs du smartphone pliable ont déjà révélé la majorité de sa fiche technique. On s’attend donc à ce que le Razr 40 Ultra soit équipé d’une dalle OLED FHD+ pliable de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement oscillant entre 120 et 144 Hz. On voit bien aussi dans la vidéo que son écran externe sera particulièrement grand avec ses 3,5 pouces de diamètre. En ce qui concerne la partie photo, il aurait un capteur principal de 12 Mpx et un capteur ultra grand-angle de 13 Mpx. Sous la coque, le Razr 40 Ultra serait boosté par un Snapdragon 8+ Gen 1, 12 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage.

Enfin, si le Razr 40 Ultra est bel et bien annoncé le 1er juin aux côtés du Razr 40, c’est un lancement plutôt stratégique. Le Google Pixel Fold ne sera toujours pas commercialisé et les Samsung Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 ne seront pas encore annoncés car ils sont attendus pour le mois d’août, voire juillet. Le Motorola Razr 40 Ultra a donc le potentiel de devenir une référence dans le domaine des smartphones pliables.