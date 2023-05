Motorola Razr 40 et 40 Ultra : les smartphones pliables seront dévoilés le 1er juin

Après plusieurs mois de rumeurs, les prochains smartphones pliables de Motorola sont enfin sur le point de se concrétiser. Motorola a confirmé l’existence du Razr 2023 plus tôt cette année, mais nous n’avions pas encore eu de date officielle jusqu’à présent. La filiale de Lenovo a ensuite teasé son prochain smartphone avec une courte vidéo avant de finalement révéler sa date de présentation. Les prochains smartphones pliables de Motorola seront donc dévoilés le 1er juin.

Motorola a annoncé la bonne nouvelle sur Twitter avec une vidéo de quelques secondes. Il n’a pas donné plus de détails concernant les smartphones, mais on voit bien les silhouettes de deux appareils. On s’attend donc à découvrir deux smartphones pliables à clapet, à savoir le Razr 40 et le Razr 40 Ultra.

Les Motorola Razr 40 et 40 Ultra coûteraient respectivement 899 € et 1 299 €

Le Razr 40 Ultra s’annonce être le flagship de Motorola cette année. Selon les dernières informations à son sujet, il serait équipé d’un écran OLED FHD+ pliable de 6,9 pouces. Il aurait un taux de rafraîchissement de 120 ou 144 Hz. Son écran externe OLED mesurerait 3,5 pouces.

Au niveau de l’appareil photo, on s’attend à un capteur principal de 12 Mpx et un capteur ultra grand-angle de 13 Mpx. Sous la coque, le RAZR 40 Ultra serait alimenté par le SoC Snapdragon 8+ Gen 1, 12 Go de RAM, 512 Go d’espace de stockage et une batterie de 3 640 mAh avec une charge rapide de 33 W.

Nous n’avons malheureusement pas autant d’informations à propos du Razr 40, le modèle plus abordable de la gamme. Motorola fera quelques concessions pour le vendre moins cher, donc il aura probablement un design similaire avec des composants moins impressionnants. En ce qui concerne le prix, le Razr 40 Ultra serait vendu à 1 299 € en Europe contre seulement 899 € pour le Razr 40.