Motorola tease le Razr 2023 avec un grand écran externe et un taux de rafraîchissement rapide

Le prochain Motorola Razr 2023 succèdera au modèle de 2022 que nos voisins outre-Atlantique n’ont jamais eu la chance d’avoir. En effet, le Motorola Razr 2022 s’est mondialisé avec une sortie en Europe fin 2022, mais il n’a jamais eu l’occasion d’arriver aux États-Unis. Le Razr 2023 promet cependant d’être disponible dans le monde entier. Motorola vient de le teaser officiellement via un post sur le forum chinois Weibo.

La filiale de Lenovo en a aussi profité pour dévoiler quelques nouveautés de son prochain smartphone pliable. Il faut ainsi s’attendre à un grand écran externe et un taux de rafraîchissement très rapide. Une courte vidéo pour teaser le Razr 2023 a également été partagée.

Motorola insiste sur le grand écran externe du Razr 2023

Le Motorola Razr 2023 ne serait que l’un des deux smartphones pliables de la marque lancés cette année. Plusieurs sources s’attendent effectivement à ce que le Razr 2023 standard soit appelé Lite et qu’un modèle plus haut de gamme s’appelle Razr Plus. Lenovo n’a pas confirmé ces informations et le teaser ne dévoile qu’un seul smartphone pour le moment. Précisons également que le nom du smartphone pliable de Motorola n’a pas encore été confirmé.

En attendant d’en savoir plus, il faudra se contenter de ce que Motorola a partagé. Une image révélant la silhouette du smartphone plié a ainsi été révélée sur Weibo. Motorola a teasé dans ce post que le smartphone aura un « grand écran externe » et un taux de rafraîchissement très rapide. Nous n’avons cependant pas plus de détails sur la taille de l’écran et le taux de rafraîchissement maximal. D’ailleurs, c’est probablement l’écran interne du Razr 2023 qui bénéficiera du meilleur taux de rafraîchissement.

De son côté, Chen Jin qui est le directeur général de Lenovo Mobile China a posté un court teaser. Celui-ci nous permet d’apercevoir la silhouette du Razr 2023 sur un fond sombre. On arrive surtout à voir la charnière, le flash et la double caméra, mais pas plus malheureusement.

