Nouveau Motorola Razr : fermeture automatique avec charnière motorisée

Motorola fabrique certains des meilleurs téléphones pliables, en particulier les téléphones à clapet - voir notre test du Motorola Razr 50 Ultra pour plus de détails - et il semble qu'un futur téléphone Razr pourrait être équipé d'une charnière motorisée.

Cela provient d'un brevet repéré par Notebookcheck , et bien qu'il ne soit jamais garanti qu'une technologie brevetée arrive jusqu'aux consommateurs, les brevets nous donnent une bonne idée de ce sur quoi les entreprises travaillent et de ce qu'elles explorent.

Le brevet comprend des diagrammes montrant la charnière motorisée en action lors d'appels vidéo. Avec un téléphone pliable à moitié fermé et incliné pour montrer votre visage, par exemple, la charnière pourrait s'ajuster automatiquement pour garder votre visage dans le cadre.

Cela fonctionnerait que le téléphone pliable soit en mode « tente » (avec la charnière en haut) ou en mode « ordinateur portable » plus conventionnel (avec la charnière en bas) - bien que la première option nécessiterait une surface relativement lisse pour fonctionner efficacement.

Les accessoires aussi

Un des schémas montrant la charnière. (Image credit: Motorola/USPTO/Notebookcheck)

Outre une charnière motorisée intégrée, le brevet mentionne également un moteur à clipser séparé qui pourrait être vendu en tant qu'accessoire, ce qui permettrait d'ajouter la même fonctionnalité à un téléphone plus ancien comme le Motorola Razr 40.

Motorola suggère que cette solution motorisée fonctionnerait mieux que les fonctions intégrées dans les logiciels d'appel vidéo, car elle permettrait aux utilisateurs d'être suivis avec une plus grande précision sur une plus grande surface - plutôt que de s'appuyer sur des caméras zoom et ultra-larges.

Nous pouvons également imaginer que la charnière soit utilisée pour fermer automatiquement le téléphone lorsque vous avez fini de l'utiliser (ou pour l'ouvrir automatiquement lorsque vous avez besoin de voir l'écran) - peut-être par le biais d'une commande vocale ou d'un tapotement sur votre smartwatch.

Les téléphones pliables sont déjà des éléments technologiques incroyablement compliqués, nous devrons donc attendre de voir si Motorola peut ou non ajouter encore plus de complexité au mélange - mais ce brevet nous donne une idée de ce à quoi les téléphones pliables du futur pourraient ressembler.