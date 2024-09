Le prochain Motorola Razr pliable arrive bientôt

Notre test du Motorola Razr 50 Ultra a été publié il y a quelques mois, mais il semble que Motorola n'ait pas fini de lancer des téléphones pliables cette année, puisqu'une nouvelle fuite fait état d'un téléphone pliable jusqu'alors inconnu.

Le téléphone en question est le Motorola Razr 50s : comme le note Android Headlines, l'opérateur japonais SoftBank a déjà commencé à prendre des réservations pour l'appareil, même s'il n'a pas encore été officiellement dévoilé par Motorola.

#Motorola #Razr50s now official:- 6.9" (2640x1080px) / 3.6" (1056x1066px)- Dimensity 7300X- 8GB+256GB- 50MP / 32MP- 4200mAh- IPX8- Android 14- 74×171×7.3mm / 74×88×15.9mm- 188g- Sept 27 pic.twitter.com/1GiAUCZSZVSeptember 23, 2024

Motorola a tendance à sortir des versions différentes de ses téléphones selon les régions, et même lorsque les modèles correspondent d'un pays à l'autre, ils portent souvent des noms différents. Essayer de déterminer la gamme de produits à partir de fuites devient encore plus délicat.

Nous avons déjà entendu des rumeurs sur ce Motorola Razr 50s flip pliable, car il est apparu dans un dossier réglementaire au début du mois - indiquant qu'il y aurait un support pour HDR 10+ à bord (sans nous en dire plus).

L'informateur chevronné @OnLeaks a également publié des photos et les caractéristiques de l'appareil. Ces spécifications - notamment un processeur MediaTek Dimensity 7300X, 8 Go de RAM et une batterie d'une capacité de 4 200 mAh - correspondent presque exactement à celles du Razr 50 existant (bien que ce téléphone ait l'option de 12 Go de RAM en plus de 8 Go).

Il semblerait que ce téléphone ne soit pas très différent de ce que nous avons déjà, mais nous devrons attendre de voir quand il sera officialisé. La même source indique qu'une présentation en bonne et due forme du téléphone est prévue pour ce vendredi 27 septembre.

