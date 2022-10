Le Motorola Razr 2022 débarque en Europe, et concurrence le Samsung Galaxy Z Flip 4

Si vous pensiez profiter du catalogue complet des smartphones haut de gamme de 2022, juste avant le Black Friday et vos achats de Noël, vous serez étonné en apprenant le lancement du Motorola Razr 2022. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un appareil mobile tout à fait inédit, puisqu'il a déjà été lancé en Chine en août dernier, il débarque enfin en Europe.

Il s'agit d'un smartphone à clapet pliable et en tant que tel, il s'inscrit comme concurrent direct du Samsung Galaxy Z Flip 4. Avec un prix de départ de 1 199 €, il est en fait légèrement moins cher, car le Z Flip 4 commence à 1 209 €.

Alors, qu'obtenez-vous pour cette somme ? Eh bien, le Motorola Razr 2022 dispose d'un écran principal pliable de 6,7 pouces (2400 x 1800 piels), avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, et d'un écran secondaire de 2,7 pouces (800 x 573 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Les deux écrans sont des dalles OLED.

Image 1 of 2 (Image credit: Motorola ) (Image credit: Motorola )

Il est alimenté par un chipset haut de gamme Snapdragon 8 Plus Gen 1 et 8 Go de RAM, et il y a 256 Go de stockage (jusqu'à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage est disponible sur le modèle chinois). La batterie a une capacité de 3 500 mAh et se recharge à 30 W. Le Razr 2022 fonctionne sous Android 12, avec la promesse de deux mises à jour de l'OS, ce qui signifie qu'il est un peu en retard sur la courbe, Android 13 étant déjà disponible.

Il y a deux caméras à l'arrière - un capteur principal de 50MP f/1.8 et un capteur ultra large/macro de 13MP f/2.2 : un ajout qui manque aux prédécesseurs de ce Razr. Il y a également un appareil photo selfie de 32 Mpx intégré à l'écran principal, qui prend des photos de 8 Mpx par défaut.

Les autres spécifications comprennent la 5G, des haut-parleurs stéréo doubles avec support Dolby Atmos, et un scanner d'empreintes digitales, tandis que le téléphone a un indice IP52, ce qui ne signifie pas une grande résistance à l'eau, mais surpasse Samsung sur la protection certifiée contre la poussière. Il est livré en noir satiné, et est habillé de métal et de verre.

Il s'agit de spécifications raisonnablement haut de gamme dans l'ensemble, disponible en cette fin octobre.

Samsung Galaxy Z Flip 4 (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 est le principal rival du Motorola Razr 2022, et comme nous l'avons noté, il est légèrement plus cher - au moins au Royaume-Uni, avec des prix dans la plupart des autres régions encore à confirmer pour le Razr.

Le Z Flip 4 fait certaines choses pour justifier son prix plus élevé - il a une bien meilleure résistance à l'eau, une batterie légèrement plus grande de 3,700mAh, et un écran principal de résolution légèrement supérieure.

Cependant, il a également un taux de rafraîchissement de 120 Hz inférieur sur l'écran principal, moins de mégapixels dans ses caméras, une recharge plus lente de 25W, un écran secondaire plus petit de 1,9 pouces, et des spécifications qui sont autrement largement similaires.

Ainsi, sur le papier, Motorola a conçu un téléphone très compétitif, mais il reste à voir comment il se comparera dans la pratique. Mais il pourrait bien être un concurrent pour notre guide des meilleurs smartphones pliables.