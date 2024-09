Cette fuite montre à quel point les bords de l'iPhone 16 Pro Max pourraient être minuscules

Plusieurs sources nous ont affirmé que l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max auront des bords plus fins que leurs prédécesseurs, l'une d'entre elles allant même jusqu'à dire que l'iPhone 16 Pro Max pourrait avoir les bords les plus fins de tous les téléphones, avec une épaisseur de 1,15 mm seulement. Grâce à une fuite d'image comparative, nous avons désormais une bonne idée de la différence que cela pourrait faire.

L'informateur Apple Hub (via NotebookCheck) a partagé une image sur X, offrant une vue rapprochée des bords de l'iPhone 15 Pro Max par rapport à ceux de l'iPhone 16 Pro Max.

Comme le montre l'image, le premier téléphone a des bords de 1,55 mm, et cette source confirme une fuite antérieure selon laquelle l'iPhone 16 Pro Max aura des bords de 1,15 mm. En l'absence d'image, il était difficile de savoir si cela ferait une grande différence, mais vous pouvez voir ici que les bords de l'iPhone 16 Pro Max sont nettement plus petits que ceux annoncés par la rumeur.

Un changement à double objectif

Cette réduction pourrait avoir deux objectifs. D'une part, elle donnerait à l'iPhone 16 Pro Max un aspect plus premium et plus moderne que son prédécesseur, ce qui sera particulièrement souhaitable si le prix de l'iPhone 16 Pro Max est plus élevé que celui de l'iPhone 15 Pro Max.

Mais la réduction des bordures pourrait également permettre à l'iPhone 16 Pro Max de ne pas être beaucoup plus grand dans la main que l'iPhone 15 Pro Max, malgré les rumeurs selon lesquelles il aurait également un écran plus grand de 6,9 pouces.

Bien entendu, ni la réduction des bords ni l'augmentation de la taille de l'écran ne sont encore confirmées, et elles ne le seront pas avant qu'Apple ne dévoile le téléphone le 9 septembre. Mais suffisamment de sources ont fait état de ces deux changements pour que nous soyons assez confiants quant à leur réalisation.

