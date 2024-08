Design de l'iPhone 16 Pro : prévisions pour les deux modèles les plus performants

L'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max s'annoncent comme les modèles phares d'Apple pour 2024. Il est donc naturel de penser que la marque va tout mettre en œuvre pour les rendre aussi attrayants et premium que possible.

Cela signifie-t-il des changements de design radicaux par rapport à la gamme iPhone 15 ? Pas nécessairement, car les appareils d'Apple sont déjà reconnus pour leur design soigné. Cependant, des fuites et rumeurs suggèrent quelques modifications pour ces nouveaux modèles.

Voici un récapitulatif de toutes les fuites sur le design que nous avons rencontrées jusqu'à présent, qui ensemble donnent une idée assez claire de ce à quoi il faut s'attendre visuellement pour l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max.

iPhone 16 Pro : Prédictions du design

Une fuite d'images de l'iPhone 16 Pro factice (Image credit: Sonny Dickson)

Swipe to scroll horizontally Design de l'iPhone 16 Pro (rumeur) Dimensions A confirmer Poids Supérieur à 187g Matériel Verre et titane Taille de l'écran 6.3 pouces

L'iPhone 16 Pro pourrait être plus grand que l'iPhone 15 Pro et inclure un bouton supplémentaire, mais ressemblerait sinon à son prédécesseur, si l'on en croit les fuites; voir l'image de l'iPhone 16 Pro divulguée ci-dessus.

En ce qui concerne la taille, bien que les dimensions exactes ne soient pas encore connues, plusieurs sources affirment que l'iPhone 16 Pro sera doté d'un écran de 6,3 pouces, contre 6,1 pouces pour son prédécesseur.

Cela devrait donc rendre l'appareil globalement plus grand que l'iPhone 15 Pro (146,6 x 70,6 x 8,3 mm). Cela dit, les bords de l'écran de l'iPhone 16 Pro seraient plus fins, passant de 1,71 mm à 1,2 mm.

Cela pourrait contribuer à garder une taille agréable en main, bien que, avec un changement de ratio d'écran passant à 19,6:9 contre 19,5:9, l'iPhone 16 Pro sera probablement plus grand et plus étroit que l'iPhone 15 Pro.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Il est probable que l'augmentation de la taille de l'écran se traduira également par un poids supérieur à celui de son prédécesseur de 187 g, bien que l'on espère qu'il n'y aura pas une différence de poids drastique.

L'autre changement de design particulièrement notable que l'on attend est l'ajout d'un bouton Capture positionné à côté du bouton d'alimentation. Cette fonctionnalité, largement répandue par les rumeurs, permettrait de prendre des photos et de filmer des vidéos, tandis qu'une pression plus légère pourrait activer la mise au point automatique, et un balayage sur ce bouton pourrait servir à zoomer.

Au-delà de cela et de quelques nouvelles couleurs pour l'iPhone 16 Pro, il est prévu que le prochain téléphone Pro d'Apple ressemble beaucoup à son modèle actuel, avec un dos en verre, un cadre en titane, la même forme de base, la même disposition des boutons et le même agencement des caméras.

Une première fuite avait suggéré que les composants Face ID pourraient être dissimulés sous l'écran, rendant l'Îlot Dynamique beaucoup plus petit, puisqu'il n'aurait plus qu'à abriter la caméra frontale. Mais cette information n'ayant pas été confirmée ailleurs, il est peu probable que cela se réalise.

iPhone 16 Pro Max : Prédictions du design

Image 1 of 2 Un rendu non officiel de l'iPhone 16 Pro et Pro Max (Image credit: MacRumors) Une fuite de photos d'iPhone 16 Pro Max factices (Image credit: Sonny Dickson)

Swipe to scroll horizontally Design de l'iPhone 16 Pro Max (rumeur) Dimensions 163.024 x 77.575 x 8.26mm Poids Supérieur à 221g Materiel Verre et titane Taille de l'écran 6.9 pouces

L'iPhone 16 Pro Max devrait avoir le même design que l'iPhone 16 Pro, mais en plus grand. Ce qui signifie qu'il ressemblera probablement aussi à l'iPhone 15 Pro Max, juste plus grand et avec un bouton supplémentaire.

Ce bouton serait appelé Capture, et comme détaillé précédemment, il contrôlerait l'appareil photo et serait situé sous le bouton d'alimentation sur le bord droit.

En ce qui concerne la taille, il a été rapporté à plusieurs reprises que l'iPhone 16 Pro Max serait doté d'un écran de 6,9 pouces, soit 0,2 pouce de plus que l'écran de l'iPhone 15 Pro Max.

Cela rendra probablement le téléphone globalement plus grand, bien que d'autres fuites indiquent que l'iPhone 16 Pro Max pourrait avoir les bordures les plus fines de tous les smartphones, ce qui pourrait signifier qu'il n'y aura pas de grande différence dans l'encombrement général.

Une fuite détaille les dimensions exactes de l'iPhone 16 Pro Max, affirmant qu'il mesurera 163,024 x 77,575 x 8,26 mm. Cela le rendrait plus grand, plus large et plus épais que l'iPhone 15 Pro Max (159,9 x 76,7 x 8,25 mm), mais pas de beaucoup. Une partie de ce changement de dimensions pourrait également être due à un ratio d'aspect de 19,6:9 pour l'écran de l'iPhone 16 Pro Max, contre 19,5:9 pour son prédécesseur.

L'iPhone 16 Pro Max sera probablement aussi plus lourd que son prédécesseur de 221 g, mais pour l'instant, la différence de poids n'est pas connue.

À part cela, et la possibilité de nouvelles couleurs, l'iPhone 16 Pro Max devrait ressembler beaucoup à l'iPhone 15 Pro Max, avec un cadre en titane, un dos en verre, et la même disposition générale et forme, comme on peut le voir sur les images divulguées de l'iPhone 16 Pro Max ci-dessus.

Enfin, une source a suggéré que l'Îlot Dynamique pourrait être beaucoup plus petit, avec les composants Face ID cachés sous l'écran, mais cette information semble peu probable.

Vous aimerez aussi