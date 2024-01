iPhone 16 Pro et Pro Max : une rumeur de mise à jour manque à l'appel

L'une des rumeurs les plus excitantes que nous ayons entendues à propos de l'iPhone 16 Pro et de l'iPhone 16 Pro Max jusqu'à présent est que ces téléphones pourraient être équipés de Face ID sous l'écran, ce qui signifie que seule la caméra frontale serait visible dans l'écran, permettant une minuscule découpe en pointillé plutôt que le grand îlot dynamique de l'iPhone 15 Pro.

Nous avons même déjà vu des rendus d'AppleTrack montrant ce que cela pourrait donner, et cela change radicalement le design de l'iPhone, avec beaucoup moins d'interruption de l'écran. Cependant, la dernière fuite en date suggère qu'un tel changement ne se produira peut-être pas après tout.

MacRumors affirme avoir reçu de nouvelles informations sur l'iPhone 16 Pro et Pro Max, et les a utilisées pour créer des maquettes qui sont apparemment basées sur les conceptions internes d'Apple, dont une que vous pouvez voir ci-dessous. Et, comme vous l'avez sans doute compris, ces maquettes incluent une île dynamique à taille normale.

Le reste du design est également très similaire, avec notamment un bouton Action identique à celui des modèles Pro actuels. MacRumors note qu'Apple a apparemment expérimenté des tailles plus grandes et des designs différents pour ce bouton, mais semble s'être fixé sur le design actuel - ce qui signifie également qu'il s'agira probablement d'un bouton mécanique standard, plutôt que de passer à un design capacitif, comme cela avait été précédemment évoqué par la rumeur.

L'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max utiliseront également le même cadre en titane que leurs prédécesseurs, et pourraient être disponibles dans les mêmes couleurs.

Apple a apparemment testé ces prochains téléphones dans les mêmes teintes que l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, mais MacRumors affirme qu'une couleur supplémentaire est également prévue, sans toutefois savoir de quelle teinte il s'agit.

Des écrans iPhone plus grands et plus de boutons

À part une couleur supplémentaire, qu'y a-t-il de différent ? Tout d'abord, les écrans de l'iPhone 16 Pro et de l'iPhone 16 Pro Max seraient plus grands. MacRumors se fait l'écho de rapports antérieurs en affirmant que l'iPhone 16 Pro aura un écran de 6,3 pouces et l'iPhone 16 Pro Max un écran de 6,9 pouces.

Dans les deux cas, c'est 0,2 pouce de plus que leurs prédécesseurs, et dans le cas de l'iPhone 16 Pro, cela rendrait le téléphone suffisamment grand pour être équipé du même appareil photo 5x téléobjectif que celui de l'iPhone 15 Pro Max. Les deux modèles Pro de cette année seront donc probablement dotés de cet appareil photo de plus grande portée.

La plus grande différence que l'on voit ici est un nouveau bouton de capture sur les modèles iPhone 16 Pro, dont l'inclusion a fait l'objet de nombreuses rumeurs et qui, selon un rapport précédent, servira à filmer des vidéos.

Cela dit, nous prenons ces affirmations avec des pincettes. Il est encore très tôt pour les rumeurs concernant l'iPhone 16, et certaines de ces affirmations sont en contradiction avec des rapports antérieurs. MacRumors note également que "les prototypes ne sont pas tout à fait finalisés", et que les choses peuvent donc changer. Mais il semble que les informations du site soient les plus récentes.