iPhone 16 : Le bouton de capture n'est plus aussi mystérieux, et il risque de vous décevoir

L'un des changements les plus intrigants annoncés par les rumeurs pour l'iPhone 16 est l'ajout d'un nouveau "bouton de capture". Nous avons entendu parler à plusieurs reprises d'un nouveau bouton portant ce nom, mais jusqu'à présent, personne ne savait exactement ce qu'il pouvait faire.

Étant donné le nom, il était probable qu'il soit lié à l'appareil photo, et d'après Mark Gurman - un auteur de fuites très au fait des informations d'Apple - qui écrit pour Bloomberg, ce serait le cas ; mais plus précisément, le bouton Capture est apparemment "un nouveau bouton dédié à la prise de vidéos".

En d'autres termes, le fait d'appuyer sur ce bouton permettrait probablement de lancer l'appareil photo en mode vidéo, voire de commencer à enregistrer instantanément une vidéo. Cela serait évidemment utile à tous ceux qui enregistrent beaucoup de vidéos, ou lorsque vous ne voulez pas manquer un moment fugace, mais nous parions que beaucoup de gens n'utilisent guère la caméra vidéo, et que pour eux, ce bouton serait donc presque inutile.

Étant donné qu'Apple a ajouté un bouton Action personnalisable à l'iPhone 15 Pro et à l'iPhone 15 Pro Max, il semble que la chose la plus évidente et la plus utile à faire serait de créer un second bouton personnalisable, de sorte que les utilisateurs disposent de deux boutons qu'ils peuvent utiliser à leur guise.

C'est donc un peu décevant - ou pas, si vous l'utilisez de toute façon pour la vidéo - mais ce n'est pour l'instant qu'une rumeur, et Gurman peut se tromper.

L'iPad Pro pourrait faire peau neuve

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la seule nouvelle information Apple de Gurman, puisque dans le même article, il détaille également plusieurs iPads à venir, bien qu'il ne fasse que réitérer des affirmations qu'il a déjà faites auparavant.

Gurman affirme que l'iPad Pro 2024 va être "réorganisé", et bien qu'il ne dise pas ce que cette réorganisation impliquera, nous avons entendu dire ailleurs qu'il pourrait être plus grand et doté d'un écran OLED.

Il indique également qu'un écran plus grand est prévu pour l'iPad Air 6 (dont nous avons déjà entendu dire qu'il pourrait être de 12,9 pouces), et affirme que l'iPad mini 7 et l'iPad 11 auront une puce plus rapide que leurs prédécesseurs, comme on peut s'y attendre.

Quant à la date à laquelle nous saurons si ces affirmations sont exactes, les rumeurs suggèrent qu'au moins certains de ces nouveaux modèles d'iPad seront lancés en mars, tandis que la gamme d'iPhone 16 sera presque certainement lancée en septembre.