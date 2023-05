iPhone 16 Pro Max : des rendus dévoilent son écran plus grand et surtout plus haut

Les leakers n’attendent pas le lancement de l’iPhone 15 cet automne pour commencer à parler de l’iPhone 16. Il y a seulement deux semaines, l’analyste Ross Young a révélé que les iPhone 16 Pro et Pro Max auraient des écrans plus grands que d’habitude. Ce serait la première fois depuis 2019 avec l’iPhone 11 qu’Apple augmente les tailles des écrans de ses modèles haut de gamme. Désormais, de nouveaux rendus montrent à quoi cet écran plus grand pourrait ressembler.

Les rendus de l’iPhone 16 Pro Max proviennent probablement de fichiers CAD, c’est-à-dire les fichiers utilisés pour la conception de nouveaux produits. On note d’ailleurs que ces rendus parlent de l’iPhone 16 Ultra et non de l’iPhone 16 Pro Max. En effet, le nom du modèle haut de gamme n’est pas encore complètement fixé. Il pourrait s’appeler iPhone 16 Pro Max ou iPhone 16 Ultra.

L’iPhone 16 Pro Max promet d’être plus haut mais aussi un petit peu plus large que les autres modèles

Comme vous pouvez le voir sur les images, les rendus de l’iPhone 16 Pro Max comparent son design avec celui de l’iPhone 15 Pro Max qui n’est même pas encore sorti. Les images confirment bien que l’iPhone 16 Pro Max aurait un écran de 6,9 pouces (6,3 pouces pour l’iPhone 16 Pro).

(Image credit: 9to5Mac)

Néanmoins, on ne s’attendait pas forcément à ce que l’écran du 16 Pro Max soit aussi haut par rapport au 15 Pro Max. On dirait qu’ils ont la même largeur, mais on sait que ce n’est pas le cas puisque l’iPhone 16 Pro Max devrait mesurer 77,2 mm de large contre 76,7 mm pour l’iPhone 15 Pro Max. C’est une petite différence, mais l’iPhone de 2024 sera tout de même plus grand en largeur.

En ce qui concerne le format d’écran, Apple aurait donc privilégié une dalle plus étirée en hauteur. Le 16 Pro Max devrait ainsi faire 165 mm de haut alors que le 15 Pro Max mesure 159.8 mm de haut. Il s’agit donc d’une différence de presque 0,6 cm, ce qui n’est pas rien pour un smartphone. Il ne fait donc aucun doute que les iPhone 16 Pro et Pro Max proposeront un design complètement différent en 2024.