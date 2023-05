Les iPhone 16 Pro et Pro Max auraient des écrans plus grands

L’iPhone 16 n’est pas attendu avant l’automne 2024 et l’iPhone 15 n’est même pas encore sorti, mais les fuites commencent déjà à circuler. L’analyste Ross Young spécialisé dans l’industrie des écrans vient de révéler que les iPhone 16 Pro et Pro Max auront probablement des écrans plus grands. Il affirme que l’iPhone 16 Pro aura une dalle de 6,3 pouces tandis que l’écran de l’iPhone 16 Pro Max fera 6,9 pouces de diamètre.

Ces écrans plus grands marqueraient un tournant important pour les iPhone. En effet, Apple n’a pas augmenté la taille d’écran des modèles haut de gamme depuis 2019. Les iPhone 11 Pro et Pro Max étaient sortis cette année avec des dalles respectives de 6,1 et 6,7 pouces. Depuis, tous les modèles Pro de l’iPhone, y compris les derniers iPhone 14 Pro et Pro Max, ont la même taille d’écran.

Les tailles précises des iPhone 16 Pro et Pro Max seront communiquées le 23 mai

Ross Young a précisé que les tailles des iPhone 16 Pro et Pro Max sont arrondies pour le moment. Il faudra patienter jusqu’au 23 mai pour connaître les tailles précises avec deux décimales.

Quoi qu’il en soit, une différence d’environ 0,2 pouce est une excellente nouvelle pour les utilisateurs qui préfèrent les écrans plus grands. Remarquons aussi que Ross Young est très spécifique en ce qui concerne ces deux modèles d’iPhone. Cela pourrait donc indiquer qu’Apple ait prévu de bien marquer la différence entre les modèles de base et les modèles Pro.

Si Ross Young a raison, les iPhone 15 Pro et Pro Max seraient les derniers modèles d’Apple à avoir des écrans respectifs de 6,1 et 6,7 pouces. Parmi les autres nouveautés de l’iPhone 16, on s’attend aussi à ce que l’iPhone 16 Pro arbore un design complètement différent avec le capteur Face ID intégré sous l’écran. Bien entendu, il vaut mieux prendre ces informations avec des pincettes pour le moment.