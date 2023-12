iPhone 16 : l'ensemble de la gamme pourrait bénéficier d'un bouton Action encore plus puissant

L'une des principales nouveautés de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max est le bouton Action, qui peut servir de touche de raccourci personnalisable pour lancer les applications ou fonctionnalités de votre choix. Il s'agit d'une amélioration pratique par rapport au bouton de mise en sourdine qu'il remplace, et il semble probable que tous les modèles d'iPhone 16 seront dotés de ce bouton, ainsi que de quelques améliorations supplémentaires.

La principale preuve vient de MacRumors, qui affirme avoir vu "des preuves étendues confirmant" qu'Apple prévoit d'installer un bouton Action sur l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus, ainsi que sur l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max.

Mais le site fait également écho à de précédentes affirmations selon lesquelles le bouton Action pourrait être capacitif cette fois, plutôt que mécanique. Cela signifie qu'il fournira un retour haptique (vibration) lorsqu'il sera pressé, plutôt que d'être enfoncé physiquement comme un bouton classique.

Pourquoi ce changement ? Parce qu'il serait capable de détecter les différences de pression, ce qui pourrait signifier qu'il pourrait agir différemment en fonction de la force avec laquelle vous appuyez sur le bouton. MacRumors affirme également que la documentation interne mentionne une "fonctionnalité de commutation de tact", bien que l'on ne sache pas exactement ce que cela signifie.

Une caractéristique constante pour Apple

Le site semble cependant très confiant dans les plans d'Apple, notant que, outre la mention de ce bouton Action amélioré pour l'ensemble de la gamme 16 dans des documents internes, la nouvelle fonctionnalité matérielle est apparemment apparue sur les premiers designs et prototypes connus de l'iPhone 16 standard ; elle est censée rester constante tout au long du développement du téléphone.

Cela dit, MacRumors précise qu'il s'agit encore d'informations de pré-production, et qu'il y a donc une petite chance que les plans changent d'ici le lancement.

Quoi qu'il en soit, d'après les informations dont dispose le site, celui-ci affirme en outre que la gamme iPhone 16 comprendra un nouveau "bouton de capture", qui sera également capacitif. C'est quelque chose que nous avons déjà entendu à plusieurs reprises.

En outre, le site reprend les affirmations selon lesquelles le bouton Action sera intégré à l'iPhone SE 4 en 2025, date à laquelle il ne devrait plus y avoir d'iPhone doté d'un commutateur de sourdine physique.

Bien entendu, 2025 est une date lointaine, et il est donc tout à fait possible que les plans pour l'iPhone SE 4 changent. Quant à la gamme iPhone 16, elle arrivera probablement en septembre 2024, et nous saurons alors si tous les modèles sont dotés de ces boutons.