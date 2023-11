L'iPhone 16 pourrait être doté d'un nouveau mystérieux bouton

Apple a introduit un nouveau bouton dans sa gamme d'iPhone avec le bouton Action sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, mais étonnamment, l'entreprise peut en avoir encore plus en réserve, avec un autre nouveau bouton qui devrait être inclus dans tous les modèles d'iPhone 16.

Cette information provient de l'informateur Instant Digital, qui a publié l'information sur Weibo (via MacRumors), et bien que nous prenions cette affirmation avec des pincettes - d'autant plus qu'il est très tôt pour les rumeurs sur l'iPhone 16 -, l'informateur a déjà divulgué avec justesse des informations d'Apple par le passé.

Cependant, ce bouton est un peu mystérieux, car si Instant Digital affirme qu'il y a une "grande chance" que tous les modèles d'iPhone 16 en soient équipés - c'est-à-dire l'iPhone 16, l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max -, il ne dit pas ce qu'il fera.

Modifications du design de l'iPhone 16

Ce que dit Instant Digital, c'est qu'apparemment l'antenne mmWave sera déplacée sur le bord gauche de ces téléphones, de sorte à libérer de l'espace sur le bord droit pour ce nouveau bouton.

Ils indiquent également que des changements vont être apportés au bouton Action, qui passera apparemment à une conception à l'état solide, ce qui signifie qu'il sera placé au même niveau sur le côté du téléphone et qu'il ne bougera pas lorsqu'on le pressera, mais qu'il fournira un retour d'information haptique (vibrations). Les boutons d'alimentation et de volume resteront cependant inchangés.

Nous avons déjà entendu beaucoup de choses à ce sujet, puisqu'une fuite antérieure concernant l'iPhone 16 mentionnait également ce mystérieux nouveau bouton, en précisant qu'il serait lui aussi à semi-conducteurs. Cette fuite indiquait également que le nouveau bouton était connu en interne sous le nom de bouton "Capture", ce qui suggère qu'il pourrait avoir un rapport avec l'appareil photo - peut-être pour prendre des photos.

Il semble toutefois étrange qu'Apple ajoute de nouveaux boutons à l'iPhone deux années de suite, d'autant plus que le bouton Action est personnalisable et qu'il peut donc déjà être utilisé pour de nombreuses choses différentes.

Nous ne sommes donc pas du tout sûrs, et nous ne connaîtrons probablement pas les plans d'Apple avant septembre 2024, date à laquelle la gamme iPhone 16 devrait être commercialisée.