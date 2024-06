L'iPhone 16 Pro Max pourrait être grand, large et épais

L'iPhone 16 Pro Max devrait être une mise à jour importante de l'iPhone 15 Pro Max, mais il pourrait aussi s'agir simplement d'un gros téléphone, la dernière fuite suggérant qu'il aura une augmentation de taille dans toutes les dimensions.

Selon @UniverseIce (un informateur réputé) qui a posté sur X, l'iPhone 16 Pro Max aura des dimensions de 163,024 x 77,575 x 8,26. À titre de comparaison, l'iPhone 15 Pro Max a des dimensions de 159,9 x 76,7 x 8,25 mm.

Il ne s'agit donc pas d'une augmentation radicale, mais l'iPhone 16 Pro Max serait plus grand, plus large et plus épais que l'iPhone 15 Pro Max, qui est déjà un téléphone de grande taille.

iPhone 16 Pro Max : 163.024mm × 77.575mm × 8.26mm, screen: 6.883 inches, equal width on all four sides, panel bezel 1.153mm (S24U 1.55mm), total bezel including the middle frame 2.146mm (S24U 3.38mm). ​​​The iPhone 16 Pro Max will be the world's closest smartphone to a… pic.twitter.com/JbQyMo2ZYeJune 5, 2024

Il y a cependant une bonne raison à cela, car @UniverseIce ajoute que l'écran de l'iPhone 16 Pro Max sera de 6,883 pouces, contre 6,7 pouces pour l'iPhone 15 Pro Max. Cela correspond aux fuites précédentes indiquant un écran de 6,9 pouces pour l'iPhone 16 Pro Max, et nous soupçonnons d'ailleurs qu'il sera commercialisé comme étant de 6,9 pouces même s'il est techniquement de 6,883 pouces.

Avec un écran plus grand, il était donc probable que les dimensions augmentent également, et l'augmentation mentionnée dans cette fuite n'est pas si importante que cela si l'on considère la taille de l'écran.

Un iPhone plus grand avec des bordures plus petites

Cela pourrait être dû au fait que les bords de l'écran sont plus petits cette année. Nous avons récemment entendu dire que l'iPhone 16 Pro Max pourrait avoir les plus petites bordures de tous les smartphones, et cette fuite ajoute quelques détails supplémentaires, disant que les quatre bords de l'écran ont une bordure de 1,153 mm, concluant que « l'iPhone 16 Pro Max sera le smartphone le plus proche au monde d'un facteur de forme de science-fiction sans bordures ».

Rien de tout cela n'explique vraiment pourquoi l'iPhone 16 Pro Max serait légèrement plus épais que son prédécesseur, mais nous espérons que cela pourrait être un signe que l'iPhone 16 Pro Max est doté d'une batterie plus grande, comme cela a déjà été divulgué.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Quoi qu'il en soit, le lancement de l'iPhone 16 Pro Max n'interviendra probablement que dans quelques mois, c'est pourquoi nous prenons cette fuite avec des pincettes, mais elle provient d'une source fiable. Nous devrions connaître la taille exacte de l'iPhone 16 Pro Max en septembre, mais d'ici là, restez à l'écoute pour d'autres fuites et rumeurs.