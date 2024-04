iPhone 16 : bonne et mauvaise nouvelle pour certains modèles concernant la batterie

Ces dernières années, Apple a offert une excellente autonomie à ses plus gros téléphones, mais si l'iPhone 16 Pro Max pourrait poursuivre cette tendance, ce ne sera peut-être pas le cas de l'iPhone 16 Plus.

C'est ce que révèlent les fuites de capacités de batterie d'OvO Baby Sauce OvO sur Weibo (via Phone Arena), qui affirment que l'iPhone 16 Pro Max aura apparemment une batterie de 4 676 mAh, ce qui le rendrait 5,7 % plus grand que la cellule de 4 422 mAh à l'intérieur de l'iPhone 15 Pro Max. Il ne s'agit pas d'une augmentation massive, mais étant donné que l'iPhone 15 Pro Max offre déjà une très grande longévité et que l'iPhone 16 Pro Max sera probablement équipé d'un chipset A18 Pro plus efficace, il s'agit d'un signe prometteur.

Selon les rumeurs, le prochain téléphone aura un écran de 6,9 pouces légèrement plus grand, ce qui pourrait vider la batterie plus rapidement, mais nous pensons toujours que sa longévité sera égale ou supérieure à celle de l'iPhone 15 Pro Max, si cette fuite s'avère exacte.

iPhone 16 : Du plus grand au plus petit

Cependant, l'iPhone 16 Plus est annoncé comme ayant une batterie de 4 006 mAh, soit 8,6 % de moins que le bloc d'alimentation de 4 383 mAh de l'iPhone 15 Plus. Ce serait vraiment dommage, car dans notre test de l'iPhone 15 Plus, nous l'avons décrit comme offrant "la meilleure autonomie du marché". Une réduction de 8,6 % pourrait donc diluer l'un des principaux atouts de son prédécesseur.

Nous disposons également de fuites concernant les capacités des deux autres modèles d'iPhone 16. L'iPhone 16 lui-même disposerait d'une batterie de 3 561 mAh, soit une augmentation de 5,8 % par rapport à la cellule de 3 367 mAh de l'iPhone 15. Ce modèle serait donc le plus grand gagnant en termes de croissance.

Enfin, l'iPhone 16 Pro est apparemment doté d'une batterie de 3 355 mAh, soit une augmentation de 2 % seulement par rapport à l'iPhone 15 Pro (3 290 mAh). Il s'agit donc d'une augmentation, mais comme ce téléphone est censé avoir un écran plus grand que son prédécesseur - ou que l'iPhone 16 standard, qui est censé avoir une batterie plus grande que celle-ci - l'augmentation n'est pas aussi importante que nous l'aurions souhaité.

Comme toujours, nous prenons ces affirmations avec des pincettes, même si elles font largement écho à une précédente fuite concernant la batterie de l'iPhone 16, à la seule différence que l'iPhone 16 Pro n'était pas mentionné dans cette fuite.

Ainsi, avec deux sources indiquant la plupart de ces capacités de batterie et aucune affirmation contradictoire, il y a de bonnes chances que ces chiffres soient exacts. Dans ce cas, l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Pro Max pourraient bénéficier d'une amélioration tangible de l'autonomie, tandis que l'iPhone 16 Pro pourrait offrir une autonomie similaire à celle du modèle actuel, bien qu'avec une batterie légèrement plus grande. Quant à l'iPhone 16 Plus, il pourrait décevoir.

Nous devrions en avoir le cœur net en septembre, car c'est à ce moment-là que ces quatre téléphones très attendus seront probablement lancés sur le marché.