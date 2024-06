Un avant-goût de la WWDC 2024 suggère que Siri pourrait bénéficier d'importantes mises à jour

La WWDC (Worldwide Developers Conference) d'Apple est généralement consacrée aux logiciels, mais cette année, nous nous attendons à ce qu'elle soit plus spécifiquement axée sur l'IA, et Siri pourrait être la star du spectacle.

Comme l'a repéré Phone Arena, le dernier teaser WWDC 2024 d'Apple arbore des couleurs similaires à celles de l'assistant numérique d'Apple, avec du bleu, du violet, du blanc et du rose très présents dans les deux cas. Ainsi, bien qu'Apple n'ait pas dit ce que nous verrons à la WWDC 2024, c'est un bon signe que Siri occupera le devant de la scène.

En ce qui concerne les mises à jour de Siri, nous avons entendu dire dès l'année dernière que Siri pourrait faire l'objet d'une refonte basée sur l'IA. Une refonte qui le placerait au cœur de la version 18 d'iOS, probablement infusée d'IA.

(Image credit: Apple)

Cela pourrait, entre autres, lui permettre de mieux comprendre les requêtes complexes en plusieurs parties et rendre Siri plus polyvalent et conversationnel, de la même manière que vous pouvez avoir une conversation avec ChatGPT.

Quels que soient les projets d'Apple pour Siri, celui-ci aurait certainement besoin d'une mise à jour. Nous avons récemment confronté Siri à Bixby et Gemini, et il a été largement battu par l'assistant Bixby de Samsung - qui est lui-même généralement considéré comme moins bon que l'Assistant Google.

L'IA n'est peut-être pas la solution

Il est intéressant de noter qu'il a battu le Gemini doté d'une IA, de sorte que le simple fait d'ajouter une IA à Siri n'est peut-être pas ce dont il a besoin, d'autant plus que des fuites suggèrent qu'Apple pourrait utiliser Gemini (ou peut-être ChatGPT) pour ces capacités d'IA, plutôt que de construire sa propre IA à partir de zéro.

Néanmoins, avec un nombre croissant de rivaux dotés d'IA, Siri ne peut pas se permettre de rester immobile, donc nous sommes presque certains que nous verrons des mises à jour - probablement axées sur l'IA - de l'assistant lors de la WWDC 2024.

Il n'y a pas longtemps à attendre non plus, puisque la WWDC 2024 démarre le 10 juin, à 19 h [France]. Outre les mises à jour de Siri, nous nous attendons à voir iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11 et des mises à jour de la plupart des autres logiciels d'Apple. Il pourrait également y avoir du nouveau matériel, mais n'y comptez pas trop.

La keynote de la WWDC sera retransmise en direct en ligne, vous pourrez donc la suivre, ou simplement retourner sur TechRadar pour toutes les informations et nos analyses d'experts.