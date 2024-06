iOS 18 : 5 fonctions d'IA les plus utiles qui pourraient bientôt arriver sur votre iPhone

Nous savons depuis un certain temps qu'iOS 18 apportera de nombreuses améliorations en matière d'IA, mais à mesure que la WWDC 2024 se rapproche - où Apple dévoilera officiellement iOS 18, le 10 juin - les fuites et les rumeurs continuent d'arriver à un rythme soutenu.

Nous avons répertorié ici cinq des plus récentes informations que nous avons entendues de diverses sources, et les avons classées par ordre d'impatience de les tester. Tous ces éléments ont été dévoilés au cours des derniers jours et des dernières semaines, et il ne fait aucun doute que nous en entendrons d'autres avant le 10 juin.

1. Siri plus intelligent

De nombreuses applications iOS pourraient bénéficier d'une IA supplémentaire (Image credit: Apple)

Il est de notoriété publique que Siri a besoin d'une mise à jour, et des sources parlant à AppleInsider disent qu'il aura une meilleure compréhension du contexte et de ce dont il parle, couvrant « les personnes et les entreprises, les événements du calendrier, les lieux, les dates, et bien plus encore ».

Nous avons déjà entendu dire que Siri pourrait être capable de résumer des documents, des articles web, des messages et des notifications, et AppleInsider affirme que la fonction de résumé est connue au sein d'Apple sous le nom de « Greymatter Catch Up » - Greymatter étant le nom de code des projets d'Apple en matière d'IA.

2. Contrôle de l'application mains libres

(Image credit: Apple)

Voici une autre fonctionnalité liée à Siri dont nous avons entendu parler : Mark Gurman, de Bloomberg, pense que Siri va bénéficier d'une intégration plus poussée des applications, ce qui signifie un meilleur contrôle de ce que les applications peuvent faire : par exemple, déplacer des fichiers, envoyer des documents par courrier électronique ou recadrer des photos.

D'après Gurman et AppleInsider, Siri va bénéficier d'une forme de mise à niveau du modèle de langage large (LLM) et du « cadre de réponse intelligent », ce qui devrait lui permettre d'adopter un ton plus conversationnel et d'être plus performant dans les tâches qu'il est capable d'accomplir.

3. Paramètres révisés

(Image credit: Shutterstock / Tada Images)

Pour en revenir à Mark Gurman de Bloomberg, il a récemment laissé entendre que des changements allaient être apportés à l'application Réglages dans iOS 18 (et Réglages système dans macOS 15). Il ne s'agit pas à proprement parler d'IA, mais nous pourrions bien voir l'IA utilisée pour faire apparaître, rechercher ou configurer les paramètres de manière intelligente.

Selon Gurman, il y aura une « disposition réorganisée et plus propre » - quelque chose dont les Réglages iOS ont vraiment besoin, comme vous le savez si vous l'avez ouvert récemment - ainsi que des « mises à jour » du Centre de contrôle. Il semble que nous devrons réapprendre quelques raccourcis de réglages dans iOS 18.

4. Retouche photo AI

Apple Photos pourrait changer dans iOS 18 (Image credit: Shutterstock / natmac stock)

Il s'agit là d'une autre nouveauté importante, que nous avons déjà vue à maintes reprises chez Google, Samsung, Adobe, OpenAI et d'autres : AppleInsider affirme qu'iOS 18 sera en mesure de nettoyer vos photos de diverses manières et de supprimer les objets que vous ne voulez pas voir.

Il semblerait également qu'un outil « Generative Playground » soit en cours de développement, pour créer des images à partir de rien - il semblerait qu'il soit disponible dans une variété d'applications, y compris Messages, et pourrait bien être lié à la rumeur d'emoji IA que nous avons déjà entendue.

5. Chatbots en bonus

(Image credit: Shutterstock)

En plus de tout le reste, il semble qu'Apple soit également en train de signer un accord avec OpenAI, le développeur de ChatGPT, pour iOS 18, qui sera annoncé lors de la WWDC 2024. Dans cette optique, Siri pourrait ne pas devenir un chatbot d'IA générative à part entière comme ChatGPT ou Google Gemini.

Selon les informations obtenues par AppleInsider, Siri ne sera pas en mesure de répondre à des questions complexes ou de travailler dans une variété de modes - à travers des images et des vidéos, par exemple. Cela signifie que nous pourrions bien voir l'intégration de l'IA par des tiers dans iOS 18 également.