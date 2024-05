iOS 18 pourrait enfin rendre Siri utile grâce à la rumeur d'un accord avec ChatGPT

La rumeur d'un partenariat entre Apple et OpenAI court depuis un certain temps déjà, mais il semble que les deux sociétés aient finalement conclu un accord pour apporter la fonctionnalité ChatGPT à iOS 18 et aux autres systèmes d'exploitation d'Apple.

Selon un récent rapport de The Information (via AppleInsider), OpenAI a accepté d'aider le fabricant de l'iPhone à apporter des fonctionnalités d'IA à ses différentes plateformes. Bien que les détails de l'accord soient encore confidentiels, nous sommes prêts à parier que l'assistant vocal Siri d'Apple pourrait bientôt être revu avec le modèle de langage étendu (LLM) d'OpenAI alimenté par ChatGPT.

Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Il est difficile de le dire avec certitude pour l'instant - Apple nous en dira probablement plus lors de la WWDC 2024 en juin - mais on peut s'attendre à ce qu'un Siri nouveau et amélioré utilise la puissance de ChatGPT pour répondre aux requêtes vocales de manière plus réactive, plus précise et plus nuancée que ce qu'il est capable d'offrir à l'heure actuelle.

Cela ne veut pas dire que Siri est sur le point de devenir un ChatGPT à part entière. Apple a toujours considéré - et, nous le soupçonnons, considère toujours - Siri comme un assistant plutôt qu'un chatbot, et l'entreprise continuera certainement à donner la priorité à la vie privée plutôt qu'à une fonctionnalité universelle.

Mais le traitement sur l'appareil derrière Siri dans sa forme actuelle n'est tout simplement pas à la hauteur en 2024. Ainsi, cet accord pourrait permettre à Apple d'exploiter le ChatGPT LLM d'OpenAI pour améliorer la capacité de Siri à répondre aux questions sans compromettre la vie privée de l'utilisateur.

(Image credit: Apple / OpenAI / Future)

Pensez-y de la manière suivante : à l'heure actuelle, Siri est un intermédiaire assez inutile entre l'utilisateur et Google. Vous posez une question à Siri et il vous présente une liste de résultats de recherche Google populaires qui peuvent ou non vous donner la réponse que vous cherchez. Mais surtout, Siri ne dit pas à Google que c'est vous qui avez posé la question.

Un Siri alimenté par ChatGPT pourrait fonctionner de la même manière, mais au lieu de vous renvoyer une liste de résultats de recherche Google à parcourir manuellement, il pourrait demander anonymement à ChatGPT une réponse simple et succincte à votre requête, qu'il vous transmettrait ensuite.

Mais attendez ! « En quoi cette solution diffère-t-elle de l'application vocale ChatGPT, déjà disponible sur les iPhones ? me direz-vous. Eh bien, même si la fonction vocale intégrée de ChatGPT est excellente, elle n'est pas intégrée à votre iPhone comme l'est Siri. L'accord conclu entre OpenAI et Apple pourrait remédier à ce problème, en combinant les avantages d'un assistant et d'un chatbot tout en conservant le style et la simplicité propres à Apple.

Il semblerait que l'accord profite également à OpenAI. Une étude récente a révélé que seule une infime partie des personnes ayant accès au ChatGPT l'utilisent quotidiennement. Bien que ce manque d'adoption soit probablement dû à des questions de précision plutôt que d'accessibilité, il est indéniable que l'intégration d'outils d'IA générative dans les produits de consommation encouragerait davantage d'utilisateurs à les adopter dans leur vie de tous les jours.

Comme nous l'avons mentionné, il est probable qu'Apple nous en dise plus sur son partenariat avec OpenAI lors de la WWDC 2024, dont le coup d'envoi est prévu le 10 juin.