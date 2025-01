iPhone 16 : trois innovations intelligentes d’Apple grâce à iOS 18.3

iOS 18.3 est presque là, et la mise à jour gratuite qui arrive sur tous les meilleurs iPhones est sur le point de débloquer encore plus de fonctionnalités Apple Intelligence pour les utilisateurs de l'iPhone 16 et de l'iPhone 16 Pro.

La dernière mise à jour pour votre iPhone devrait être lancée dans les semaines à venir, et avec l'arrivée de l'iOS 18.3 Release Candidate pour les développeurs, nous avons maintenant un aperçu de tout ce qui nous attend.

L'une des grandes nouveautés d'iOS 18.3 est une énorme mise à jour de Visual Intelligence, la fonction exclusive d'Apple Intelligence intégrée au contrôle de l'appareil photo de l'iPhone 16. Visual Intelligence bénéficie de trois nouvelles fonctionnalités dans iOS 18.3, et il semble qu'Apple tienne enfin les promesses de l'impressionnante présentation faite lors de la keynote de l'iPhone en septembre de l'année dernière.

Voici les trois nouvelles améliorations apportées à l'Intelligence visuelle de l'iPhone 16 dans iOS 18.3.

1. Ajouter des événements au calendrier à partir d'un flyer

(Image credit: Apple)

La plus grande nouveauté de Visual Intelligence dans iOS 18.3 est la possibilité de prendre en photo une affiche ou un prospectus - promouvant un concert par exemple - et d'en ajouter tous les détails dans l'application Calendrier de votre iPhone.

Visual Intelligence sera désormais en mesure d'analyser rapidement un document et de vous permettre d'appuyer sur la date et l'heure pour créer des événements dans le calendrier.

Il s'agit d'un ajout très intéressant à Visual Intelligence, et c'est l'une des principales fonctionnalités qu'Apple a présentées dans un premier temps. Lorsque nous avons essayé Visual Intelligence pour la première fois à la fin de l'année dernière, nous avons été déçus que cette fonctionnalité ne soit pas disponible. Nous sommes donc ravis de pouvoir enfin ajouter rapidement des événements à notre calendrier lorsque nous repérons quelque chose que nous ne voulons pas oublier.

2. Identifier les animaux

(Image credit: Apple)

Combien de fois avez-vous vu un chien mignon ou un oiseau intéressant en vous promenant dans le parc ? Désormais, vous pouvez utiliser Apple Intelligence pour identifier l'animal en prenant simplement une photo avec Visual Intelligence.

Il s'agit d'une autre astuce présentée par Apple lors du dévoilement de Visual Intelligence, qui devrait s'avérer amusante pour les amoureux des animaux. Dans la vidéo promotionnelle d'Apple, un homme prend la photo d'un chien dans la rue et obtient instantanément une fenêtre contextuelle qui identifie la race de l'animal.

3. Aide pour les allergies

Il s'agit peut-être d'un domaine un peu particulier, mais il pourrait s'avérer extrêmement utile pour les personnes souffrant d'allergies. Visual Intelligence sera capable d'identifier les plantes de la même manière qu'elle peut aujourd'hui identifier les animaux.

Grâce à la mise à jour iOS 18.3 de Visual Intelligence, on pourra prendre une photo de n'importe quelle plante avant de l'acheter et vérifier si elle est susceptible de provoquer une poussée d'allergie. Visual Intelligence fonctionne avec ChatGPT et Google Search, ce qui vous permet non seulement d'identifier la plante, mais aussi de poser des questions à son sujet.

Cette fonction n'est peut-être pas intéressante pour tout le monde, mais elle est certainement passionnante pour d'autres.