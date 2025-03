L’iPhone 17 Air s’annonce ultra-fin sur cette nouvelle image, mais ses caractéristiques inquiètent

L'iPhone 17 Air s'annonce exceptionnellement fin, puisqu'après avoir affirmé que le téléphone d'Apple ne ferait que 5,5 mm d'épaisseur, nous venons de voir ce que cela donne par rapport à l'iPhone 17 Pro.

L'informateur Majin Bu a partagé une image comparative sur X, montrant que l'iPhone 17 Air semble être un peu plus de la moitié de l'épaisseur de l'iPhone 17 Pro. Il semble également beaucoup plus fin que la plupart des autres téléphones, ce qui, compte tenu du fait que la finesse du design est apparemment l'atout majeur de ce téléphone, est sans doute une bonne chose. Mais cela ne fait que renforcer mon inquiétude à son sujet.

Après tout, un téléphone aussi fin va presque inévitablement faire des compromis au niveau des spécifications, et nous avons déjà une bonne idée de ce que pourraient être certains de ces compromis.

You may like