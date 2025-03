Pas de retour de l'iPhone mini selon les rumeurs : une décision qui divise

Il n'y aurait actuellement aucun projet pour un autre iPhone mini

Le dernier modèle « mini » a été lancé en septembre 2021

1 lecteur de TechRadar sur 5 estime que les téléphones de moins de 6 pouces sont la meilleure taille de téléphone

Le dernier modèle « mini » d'Apple était l'iPhone 13 mini de 5,4 pouces, lancé en septembre 2021, avant d’être remplacé par l’iPhone 14 Plus de 6,7 pouces. Il semble peu probable qu'Apple relance un modèle plus compact dans un avenir proche. Le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, généralement fiable sur les sujets liés à Apple, a déclaré lors d'une session de questions-réponses (relayée par MacRumors) qu'Apple s'était « réellement éloigné » des formats plus petits et que les ingénieurs « ne travaillent pas sur un iPhone plus petit actuellement ».

La gamme actuelle comprend l’iPhone 16 de 6,1 pouces, l’iPhone 16 Plus de 6,7 pouces, l’iPhone 16 Pro de 6,3 pouces et l’iPhone 16 Pro Max de 6,9 pouces. Pour ceux qui espèrent un écran plus petit que 6,1 pouces, il n’y a donc pas d’option disponible.

Gurman a laissé entendre qu'Apple pourrait revoir sa position si la demande du marché évolue, mais rien ne semble prévu à court terme. Cette année, l'iPhone 16 Plus devrait être remplacé par l'iPhone 17 Air, qui conserverait probablement la même taille d'écran.

Apple doit-il reconsidérer sa position ?

Le Galaxy Z Flip 6 se plie au moins en deux pour ne pas être trop encombrant (Image credit: Samsung)

Apple n'a jamais communiqué officiellement sur le sujet, mais les rapports de marché indiquent que l’iPhone 13 mini ne s’est pas bien vendu, ce qui a sans doute scellé son sort. Pourtant, pour de nombreux lecteurs de TechRadar, l’iPhone 13 mini représentait la taille idéale pour un smartphone.

Un sondage lancé sur la chaîne WhatsApp de TechRadar a permis de recueillir l’avis des utilisateurs sur la taille d’écran préférée. En tête, avec 241 votes sur 799 (31 %), on retrouve les modèles les plus grands (hors pliables), comme l’iPhone 16 Pro Max avec ses 6,9 pouces.

En deuxième position, les téléphones de moins de 6 pouces, comme l’iPhone 13 mini, ont obtenu 171 votes (21 %). Malheureusement pour les adeptes des formats compacts, il devient de plus en plus difficile de trouver des modèles de cette taille.

Visiblement, trop peu d’amateurs de petits formats se sont tournés vers l’iPhone 13 mini, et Apple en a pris bonne note. Pour ceux qui cherchent une alternative compacte, les modèles pliables à clapet comme le Samsung Galaxy Z Flip 6 peuvent constituer une option intéressante.

