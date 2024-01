iPhone 16 : le bouton de capture semble désormais beaucoup plus intéressant

L'ajout d'un "bouton de Capture" est l'une des rumeurs les plus intrigantes concernant l'iPhone 16, mais les rapports précédents suggéraient qu'il suffirait de le toucher pour enregistrer des vidéos, ce qui ne semblait pas très intéressant, surtout si on le compare au bouton d'action personnalisable qu'Apple a installé sur l'iPhone 15 Pro. Aujourd'hui, nous en savons plus sur le bouton Capture, et il semble bien plus prometteur qu'auparavant.

Selon un rapport de The Information (via 9to5Mac) citant "deux personnes ayant une connaissance directe de la situation", le bouton Capture servira à la fois pour les photos et les vidéos, ce qui le rend immédiatement plus polyvalent que s'il ne servait qu'à enregistrer des vidéos.

De plus, il ne s'agira apparemment pas d'un simple bouton sur lequel on appuie. Selon ce rapport, vous pourrez balayer la surface du bouton de Capture pour zoomer et dézoomer, tandis qu'une légère pression fera la mise au point de l'appareil photo et qu'une pression plus forte prendra une photo (ou commencera probablement à enregistrer une vidéo si vous êtes en mode vidéo).

Vous disposez ainsi d'un grand nombre de commandes matérielles pour l'appareil photo, ce qui vous permet de le faire fonctionner sans interagir avec l'écran tactile.

Mouvement mécanique du bouton de Capture Apple

Il est intéressant de noter que le bouton de Capture est décrit comme étant mécanique (ce qui signifie qu'il s'enfonce réellement) plutôt que capacitif (ce qui signifie qu'il ne bouge pas mais qu'il fournit un retour d'information par le biais de vibrations). Les fuites précédentes indiquaient que le bouton de Capture serait capacitif, et comme il s'agit d'un changement, nous prenons ces dernières affirmations avec des pincettes.

Il n'en reste pas moins que le bouton de Capture a beaucoup plus de sens s'il possède toutes les fonctionnalités décrites ici. S'il ne s'agissait que d'un raccourci vers la caméra vidéo, cet ajout semblerait étrange, alors qu'Apple pourrait certainement ajouter un second bouton Action à la place - ce qui permettrait aux utilisateurs de décider de la fonction pour laquelle ils souhaitent l'utiliser comme raccourci.

Le rapport ajoute également qu'à part ce bouton, il n'y a "aucun autre changement cosmétique prévu qui distinguerait l'iPhone 16 du modèle précédent". L'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max pourraient toutefois être plus grands que leurs prédécesseurs, selon des fuites antérieures.

Quoi qu'il en soit, l'iPhone 16 n'étant pas attendu avant septembre, nous n'accorderions pas encore trop de crédit à ces fuites, mais nous sommes désormais bien plus enthousiastes qu'avant quant au potentiel du bouton Capture.