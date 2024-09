Le Samsung Galaxy S24 FE pourrait bénéficier d'une baisse de puissance de charge

Il semblerait que le Samsung Galaxy S24 FE soit sur le point d’arriver, car après être passé par la FCC (Commission Fédérale des Communications), le téléphone a maintenant été aperçu sur une autre base de données de certification.

Cette fois, c’est Tomsguide.fr qui a repéré que le Samsung Galaxy S24 FE a été certifié par TUV Rheinland, révélant ainsi qu'il prendrait apparemment en charge la charge filaire à 25W et la charge sans fil à 9W.

Or, les 25W sont la même vitesse de charge que celle proposée par le Samsung Galaxy S23 FE, ce qui est un peu décevant puisque cela n'a visiblement pas été amélioré. Toutefois, cela n’est pas surprenant non plus, étant donné que même le modèle standard du Samsung Galaxy S24 ne dépasse pas les 25W.

La véritable surprise vient de la charge sans fil à 9W, car tant le Samsung Galaxy S23 FE que le Samsung Galaxy S24 permettent une charge sans fil à 15W. Cela semble donc être une régression.

Le Samsung Galaxy S23 FE (Image credit: Future / Philip Berne)

Sans fil ou sans fil inversé ?

Il est possible que ces 9W concernent en fait la charge sans fil inversée (qui permet d’utiliser le téléphone pour charger d’autres appareils), d’autant que cette fonction a été mentionnée lors de la certification FCC. Mais une charge sans fil inversée à 9W serait encore plus étrange, car elle serait plus rapide que les 4,5W offerts par le Samsung Galaxy S24 Ultra. Cela semble donc peu probable.

Entre les deux, une diminution de la vitesse de charge sans fil paraît plus plausible qu’une augmentation de la vitesse de charge inversée, mais dans les deux cas, ce serait une décision étrange.

Bien sûr, il est également possible que cette information soit erronée. Cela dit, c’est assez surprenant puisque les agences de certification comme TUV Rheinland travaillent généralement avec des données officielles.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Quoi qu’il en soit, les véritables vitesses de charge du téléphone devraient être confirmées assez rapidement, car les fuites suggèrent que le Samsung Galaxy S24 FE pourrait sortir en octobre.