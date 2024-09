Nvidia chute de 10% en raison du ralentissement de l'enthousiasme pour l'IA

(Crédit photo: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)

Les actions de Nvidia ont chuté de 9,5% depuis mardi, alors que les investisseurs s'inquiètent de plus en plus d'un possible ralentissement du marché de l'intelligence artificielle.

Le prix de l'action s'établit désormais à 108 dollars, contre plus de 135 dollars en juin. Cela représente une capitalisation boursière de 2,02 billions de dollars, après que Nvidia ait atteint un sommet historique de plus de 3 billions de dollars plus tôt cet été.

De plus, l'indice FTSE 100 a reculé de 0,76 %, et Julia Lee, représentante de FTSE Russell, a déclaré via la BBC : « Les inquiétudes sur la croissance dominent les mouvements du marché. »

Le marché de l'IA est-il en train de ralentir ?

Ce sentiment est partagé de manière générale, avec l'indice S&P 500 en baisse de 2 % et le Nasdaq en recul de 3 %.

Alors que des géants de la tech comme Alphabet, Apple et Microsoft ont vu leurs actions baisser, Nvidia a subi la plus forte perte, avec 279 milliards de dollars effacés de sa capitalisation en l'espace d'une journée. Bien que sa valorisation reste neuf fois supérieure à celle avant le boom de l'IA avec ChatGPT, l'entreprise a déjà perdu un tiers de sa valeur depuis qu'elle est devenue la société la plus précieuse au monde, estimée à plus de 3 billions de dollars.

Julia Lee a également souligné une baisse similaire sur les marchés asiatiques, notamment le Nikkei 225 au Japon, le Kospi en Corée du Sud et le Hang Seng à Hong Kong : « Les inquiétudes concernant la croissance mondiale semblent affecter particulièrement les pays exportateurs de la région. »

La raison pour laquelle Nvidia a été si durement touchée se comprend sous deux angles : l'entreprise avait déjà indiqué qu'un ralentissement naturel de la croissance serait inévitable, mais les enquêtes antitrust émergentes aux États-Unis et en Europe ont probablement suscité des inquiétudes supplémentaires chez les investisseurs.

D'autres facteurs, comme les chiffres de l'emploi aux États-Unis qui seront annoncés plus tard cette semaine, ainsi qu'une décision sur les taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine prévue la semaine prochaine, jouent également un rôle dans la baisse des actions du secteur.