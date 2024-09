Huawei confirme enfin le nom de son smartphone triplement pliable dans une nouvelle vidéo teaser

Huawei a officiellement baptisé son prochain smartphone triplement pliable Huawei Mate XT.

Le nom, qui suit la convention de la série pliable Mate X de Huawei, a été confirmé dans une nouvelle vidéo teaser partagée sur Weibo par le fabricant chinois (via GSMArena).

Le teaser associe également le futur téléphone à la marque Ultimate Design de Huawei, dans la continuité de sa précédente collaboration avec Porsche Design, qui propose actuellement une smartwatch de luxe.

Cette association avec Ultimate Design pourrait être le signe que Huawei prépare les consommateurs à un prix élevé - le prédécesseur du Mate XT, le Mate X3, se vend pour l'équivalent d'environ 1 650 € en Chine, et un nouveau produit, plus avancé, sera probablement encore plus cher.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, les appareils Huawei ne peuvent pas être vendus aux États-Unis en raison d'une interdiction en cours, et la société ne vend pas de téléphones au Royaume-Uni, bien qu'elle propose des tablettes, des ordinateurs portables et d'autres accessoires.

Nous pouvons raisonnablement supposer que le XT signifie X Triple ou X Tri-Fold, ce qui suggère que Huawei a accepté la convention de dénomination « tri-fold » - en dépit du fait que le Mate XT se plie en réalité deux fois, et non trois.

Un déploiement adéquat

(Image credit: Huawei)

Ce nouveau teaser fait suite à l'annonce de la prochaine « grande cérémonie » de Huawei, un événement produit dans la veine des lancements annuels de l'iPhone d'Apple.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

GSMArena a indiqué que Huawei avait programmé son lancement pour le 10 septembre, soit un jour seulement après l'événement très attendu d'Apple, qui aura lieu le 9 septembre.

Huawei cherche probablement à éviter un conflit avec l'événement d'Apple, qui accueillera presque certainement les révélations de l'iPhone 16, de l'iPhone 16 Plus, de l'iPhone 16 Pro et de l'iPhone 16 Pro Max, et suscitera par conséquent un immense intérêt.

L'annonce d'un produit en première mondiale juste après une mise à jour annuelle incrémentielle de l'iPhone pourrait être une tentative de Huawei de voler la vedette à Apple.

L'annonce de cet événement, associée au nouveau teaser du Mate XT, a donné un air d'officialité au déploiement du triplé, qui était auparavant mené par des fuites d'images et des remarques à l'emporte-pièce. Récemment encore, le PDG de Huawei Consumer Business Group, Yu Chengdong (également connu sous le nom de Richard Yu), a apparemment confirmé une date de sortie en septembre pour le Mate XT dans un commentaire fait lors du lancement de la voiture électrique STELATO S9 de Huawei.

Une véritable première mondiale

Des rumeurs de commercialisation d'un appareil à trois volets ont circulé toute l'année, suggérant que Samsung, Honor et même Huawei travaillaient à la production du premier téléphone de ce type.

En outre, les appareils conceptuels de Tecno Mobile et un rendu suspect d'OPPO ont alimenté les spéculations, tout comme un prototype fonctionnel présenté par TCL CSOT.

Bien qu'il soit peu probable que le Mate XT soit commercialisé à l'échelle mondiale, il est toujours passionnant de voir un produit véritablement nouveau atteindre les consommateurs.

Pour les dernières mises à jour sur les téléphones pliables, n'oubliez pas de consulter la couverture de TechRadar sur les téléphones, ainsi que notre guide des meilleurs téléphones pliables de 2024.

Vous aimerez aussi