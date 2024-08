Le téléphone triplement pliable de Huawei a de nouveau été repéré, et il semble remarquablement mince

Il y a tout juste une semaine, une photo du téléphone triplement pliable de Huawei, selon les rumeurs, est apparue, et nous avons maintenant une autre photo - cette fois-ci de l'appareil plié.

Sur le site chinois Weibo (via GSMArena), l'informateur @WhyLab a partagé une photo de l'appareil encore non officiel, et comme la dernière fois, il est photographié dans la main de Richard Yu, un cadre de Huawei.

Mais alors que la dernière fois, le téléphone était déplié - ce qui permettait de voir le grand écran - cette fois-ci, il est entièrement plié, ce qui le fait ressembler davantage à un smartphone conventionnel. Et bien qu'il soit plié en deux (créant ainsi trois sections distinctes), il semble très fin sur cette image.

Cette photo nous donne également un aperçu du bloc caméra à l'arrière, qui dépasse légèrement et semble avoir un design circulaire similaire au bloc caméra du Huawei Mate X5 - qui est un téléphone pliable plus conventionnel avec un seul pli.

(Image credit: @WhyLab)

Un grand écran et un lancement imminent

Nous n'en savons pas beaucoup plus sur ce futur téléphone, mais il semblerait qu'il soit doté d'un énorme écran pliable d'environ 10 pouces - ce qui est possible grâce à l'ajout d'un pli supplémentaire. Nous avons également entendu dire qu'il pourrait être commercialisé à partir de septembre.

Normalement, nous nous attendons à ce que davantage d'informations aient filtré si le téléphone est si proche du lancement, mais ces photos prises sur le vif suggèrent qu'il pourrait être presque prêt.

Cependant, ne comptez pas pouvoir l'acheter, car il est peu probable que ce téléphone à trois volets soit commercialisé à l'échelle mondiale. Tout du moins, il n'y a aucune chance qu'il soit disponible aux États-Unis, puisque Huawei n'est pas présent dans ce pays.

