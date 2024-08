Le premier téléphone triplement pliable est presque là - et il a déjà été repéré

Imaginez le Galaxy Z Fold 6, avec plus d'espace d'écran et un autre pli.

Comme le montre notre liste des meilleurs téléphones pliables, il n'y a jamais eu autant de téléphones pliables. Cependant, il n'existe pas encore de téléphone triplement pliable sur le marché, et il semble de plus en plus probable que cela soit sur le point de changer.

Comme le rapporte Gizmochina, Richard Yu, l'ancien PDG de Huawei, a été aperçu en train d'utiliser ce qui semble être un téléphone triplement pliable dans un avion. Le célèbre informateur Digital Chat Station a déclaré qu'il s'agissait bien de l'appareil en question.

Un téléphone triplement pliable est un téléphone pliable avec un pli supplémentaire et encore plus d'espace d'écran - pensez au Samsung Galaxy Z Fold 6, mais il y a un panneau supplémentaire fixé sur le côté, ce qui fait que vous avez trois écrans de téléphone standard assemblés.

Bien entendu, cela augmente l'encombrement du téléphone lorsqu'il est replié, car il y a une couche supplémentaire à gérer. Pour certains utilisateurs, cependant, cela peut être un compromis intéressant : l'écran principal devrait, selon les rumeurs, mesurer environ 10 pouces d'un coin à l'autre.

Smartphones à venir

Cela ressemble-t-il à un téléphone triplement pliable ? (Image credit: Gizmochina)

Il y a quelques jours, nous avons appris que Huawei avait réussi à atteindre certaines normes de durabilité avec son téléphone pliable en trois parties - et le fait de voir l'ex-PDG de l'entreprise en utiliser un confirmerait certainement les rumeurs d'un lancement imminent.

On pense que le téléphone tri-pliable pourrait faire ses débuts à partir du mois de septembre. C'est également en septembre que la nouvelle série d'iPhone 16 devrait faire son apparition, tandis que les téléphones Pixel 9 devraient être dévoilés demain.

Samsung est la marque à laquelle la plupart des gens pensent lorsqu'il s'agit de téléphones pliables, malgré la concurrence continue de OnePlus et Motorola. Des rumeurs ont indiqué qu'un téléphone triplement pliable était également en préparation chez Samsung, mais ce n'est pas encore le cas.

Si Huawei parvient à être le premier à commercialiser ce facteur de forme particulier, il semble que l'appareil sera équipé de HarmonyOS Next : un système d'exploitation de type bureau qui serait en mesure d'utiliser pleinement ces 10 pouces de surface d'écran.

