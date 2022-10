Les meilleures stations d'accueil pour ordinateurs portables de 2022

Les meilleures stations d'accueil pour ordinateurs portables peuvent rendre l'utilisation de votre appareil beaucoup plus confortable et pratique. Elles peuvent instantanément étendre les fonctionnalités de votre ordinateur portable, en ajoutant des ports supplémentaires et en vous permettant de connecter des écrans externes, tout en rechargeant votre ordinateur portable.

Les stations d'accueil peuvent être particulièrement utiles pour les travailleurs à distance et pour tous ceux qui travaillent de plus en plus à domicile. Ces périphériques pratiques, comme les stations d'accueil USB-C, peuvent effectivement transformer votre ordinateur portable en un ordinateur de bureau doté de nombreuses fonctionnalités.

Les ordinateurs portables fins et légers, comme le MacBook, sont souvent dotés d'une sélection limitée de ports. Ces stations d'accueil sont donc une solution idéale si vous avez du mal à brancher des périphériques USB supplémentaires. C'est pourquoi nous avons inclus plusieurs des meilleures stations d'accueil pour MacBook dans notre classement.

Dans ce guide, nous allons nous plonger dans les meilleures stations d'accueil pour ordinateurs portables, en comparant tout, de la puissance au style, en passant par le coût et la connectivité, pour vous donner tout ce dont vous avez besoin pour rester productif et transformer votre ordinateur portable de confiance en une machine de travail complète.

Quel station d'accueil choisir pour votre ordinateur portable ?

1. StarTech Thunderbolt 4 La station d'accueil la plus flexible à ce jour Caractéristiques techniques Ports: 4 Thunderbolt 4 (USB 4.0), 1 Gigabit Ethernet, 3 USB 3.2 Type-A, 1 USB 2.0, prise audio, slot SD Pourquoi l'acheter + Thunderbolt 4 + 96 watts de charge + 3x ports TB4 en aval Pourquoi attendre - Cher pour une station d'accueil

StarTech fabrique déjà des équipements pratiques pour ceux qui utilisent la technologie Thunderbolt et USB jusqu'à ses limites.

Arrivé un peu tard à la fête du Thunderbolt 4, StarTech a créé un dock qui offre une flexibilité maximale aux utilisateurs et une puissance de charge suffisante pour les ordinateurs portables les plus exigeants.

Avec 96W de puissance disponible pour le système hôte et 15W chacun pour les trois connexions Thunderbolt en aval et plus encore pour les trois ports USB 3.2 Gen 2, ce dock est loin d'être sous-équipé.

Le concepteur s'est efforcé de répondre aux besoins de tous les utilisateurs, qu'ils aient besoin de connecter des écrans, du stockage ou d'autres périphériques.

Le seul hic de cette approche flexible est que pour connecter des écrans via la technologie Thunderbolt, des câbles ou adaptateurs supplémentaires sont nécessaires, ce qui ajoute une dépense supplémentaire à une option déjà très coûteuse.

La station d'accueil Thunderbolt 4 de StarTech est élégante et bien conçue, mais son prix est trop élevé. D'autres fabricants, comme OWC, offrent la même connectivité pour une fraction du prix.

Lire notre test complet (en anglais) : StarTech Thunderbolt 4

2. Targus USB 3.0 Dual Video Le meilleur rapport qualité-prix Caractéristiques techniques Ports: USB 3.0, HDMI, DVI, USB 2.0, 2 mini jacks 3.5mm Pourquoi l'acheter + Connexions USB 3.0 rapides + Utile pour le stockage Pourquoi attendre - Pas un grand nombre de ports - La connexion USB-C nécessite un adaptateur

Targus propose cette station d'accueil double vidéo qui ne vous ruinera pas. Elle est dotée d'un dispositif de recharge intégré compatible avec la plupart des ordinateurs portables 90W. Ainsi, même si vous avez oublié votre chargeur, vous serez prêt à partir avec ce dispositif ingénieux. Il est également pratique si vous êtes un peu à court de prises de courant, car vous n'aurez besoin que d'une seule fiche.

Vous pouvez connecter deux écrans à cette station d'accueil et, en termes de ports, vous disposez d'une paire de ports USB 3.0, d'une paire de connecteurs USB 2.0, de deux ports USB 2.0 alimentés et de Gigabit Ethernet. Targus propose également un adaptateur multiplexeur qui rend cette station d'accueil compatible USB-C.

L'inconvénient est que la configuration n'est pas aussi simple que le plug-and-play, en particulier pour les utilisateurs de Windows qui devront installer les pilotes via un CD ou les trouver en ligne.

3. Kensington USB 3.0 Idéal pour une double utilisation PC portable Windows / MacBook Caractéristiques techniques Ports: USB 3.0, HDMI, DVI, USB 2.0, Ethernet port Pourquoi l'acheter + Facile à utiliser + Transferts de données à grande vitesse Pourquoi attendre - Quelques problèmes de support sous Windows 10

Kensington est une marque connue et respectée qui a développé une réputation pour ses stations d'accueil. Son dernier modèle USB 3.0 peut être utilisé avec les ordinateurs portables MacBook ou Windows.

Ce dispositif vous permettra de transformer un port USB en six (il comporte quatre ports USB 2.0 à l'arrière, et une paire d'affaires USB 3.0 à l'avant). Vous disposez également d'un connecteur DVI et d'adaptateurs pour l'utiliser avec des câbles HDMI ou VGA, et d'un adaptateur multi-écrans en option pour brancher plus d'un moniteur.

Certains utilisateurs ont signalé que Windows 10 ne le reconnaissait pas toujours automatiquement. Vous devrez peut-être télécharger de nouveaux pilotes depuis la page d'assistance de Kensington.

Elle se place joliment à côté de votre ordinateur portable, et son prix est abordable - c'est vraiment l'une des meilleures stations d'accueil pour ordinateur portable du moment.

4. Toshiba Dynadock V3.0+ Les fidèles de Windows vont l'adorer Caractéristiques techniques Ports: USB 3.0, DVI, Ethernet port Pourquoi l'acheter + La conception verticale permet de gagner de l'espace + Prix compétitifs Pourquoi attendre - Manque de ports

Toshiba est un autre grand nom de la technologie qui fabrique des stations d'accueil pour ordinateurs portables. Le Dynadock V3.0 est l'une des offres les plus populaires de la société. Il s'adresse aux utilisateurs d'ordinateurs portables Windows qui souhaitent bénéficier de capacités étendues, sans oublier un design compact.

Comme la plupart des stations d'accueil actuelles, le Dynadock offre des ports USB 3.0 - vous en avez quatre ici. Il y a également un connecteur DVI (avec des adaptateurs pour HDMI ou VGA) ainsi qu'un port Ethernet, et la station d'accueil utilise un seul câble de connexion pour la facilité d'utilisation et la portabilité. Et comme le Dynadock a un design vertical, il s'adaptera parfaitement à l'environnement de bureau le plus exigu.

Les joueurs seront satisfaits de la capacité du Dynadock à prendre en charge des moniteurs d'une résolution vidéo allant jusqu'à 2048 x 1152 pixels, tandis que le dispositif est également doté d'une fente de verrouillage de sécurité pour une tranquillité d'esprit supplémentaire.

5. ORICO Thunderbolt 3 M.2 Dual-bay Un choix de niche pour ceux qui possèdent un SSD M.2 Caractéristiques techniques Ports: 2 Thunderbolt 3, 1 USB 3.1 Gen 1, 2 USB 3.1 Gen 2, Gigabit Ethernet, audio jack, DisplayPort Pourquoi l'acheter + SSD internes M.2 + Nombreux ports Pourquoi attendre - Charge de 60W seulement

La caractéristique unique de cette station d'accueil ORICO est qu'elle peut accueillir des disques SSD M.2 et les mettre à la disposition de n'importe quelle connexion aux côtés de tous les autres périphériques que cette station d'accueil peut accepter.

Cependant, vous n'obtenez pas les mêmes performances qu'un disque NVMe connecté en interne via Thunderbolt, et les deux emplacements ne peuvent pas être utilisés pour des disques PCIe NVMe, car le deuxième emplacement ne peut accepter qu'un SSD M.2 SATA.

Les meilleures vitesses devraient se situer autour de 2750 Mo/s en lecture et 1500 Mo/s en écriture, quels que soient les disques M.2 NVMe installés dans cette station d'accueil.

Ce qui pourrait être plus problématique, c'est que la limite de charge pour les ordinateurs portables connectés n'est que de 60W, ce qui fait qu'elle ne convient qu'aux modèles d'ultrabooks minces qui n'ont pas de GPU discrets à bord.

Avec un prix de vente élevé et une série de restrictions d'utilisation, la station d'accueil Thunderbolt 3 M.2 Dual-bay Docking Station d'ORICO pourrait s'adresser à un groupe d'intérêt de niche, même si elle est de belle facture.

Lire notre test complet (en anglais) : ORICO Thunderbolt 3 M.2 Dual-bay

6. Surface Dock Le meilleur choix pour les propriétaire d'un PC Microsoft Surface Caractéristiques techniques Ports: 2 x Mini DisplayPort, Gigabit Ethernet, 4 x USB 3.0, prise de sortie audio Pourquoi l'acheter + Un aspect soigné et élégant + Idéal pour les produits Microsoft Surface Pourquoi attendre - Plus cher que les options similaires

Microsoft est une entreprise connue principalement pour ses prouesses logicielles, mais ces dernières années, elle s'est de plus en plus investie sur le front du matériel. La gamme de tablettes hybrides Surface en est la parfaite illustration. Si vous en possédez une, vous serez heureux d'apprendre que vous pouvez également profiter des avantages offerts par une station d'accueil.

La station d'accueil Surface Dock vous permettra de transformer votre Surface convertible en un PC de bureau à part entière. Elle est compatible avec les Surface Pro 3, Surface Pro 4 et Surface Book. En termes de connectivité, il y a deux mini ports d'affichage, un port Ethernet Gigabit, quatre ports USB 3.0 et une prise de sortie audio.

Le design noir, épuré et minimaliste, sera du plus bel effet dans la plupart des bureaux à domicile, et si vous possédez un ordinateur portable Surface, il est facile de comprendre pourquoi vous voudriez vous en tenir à ce thème. Cela dit, par rapport à certaines des meilleures stations d'accueil pour ordinateurs portables de cette liste, cette station d'accueil n'est pas particulièrement bon marché.

7. Dell USB 3.0 UHD triple vidéo Le dock d'excellence poussé par Dell Caractéristiques techniques Ports: 3x USB 3.0, 2x USB 2.0, DisplayPort, 2x HDMI, Ethernet, 2 x prise audio Pourquoi l'acheter + Design agréable + Support des écrans 4K Pourquoi attendre - Fonctionne mieux avec les produits Dell - Plus cher que les produits alternatifs

Bien que, comme le montre cette liste des meilleures stations d'accueil pour ordinateurs portables, il existe des stations d'accueil universelles, de nombreux modèles sont conçus par les fabricants pour leurs propres ordinateurs portables.

La station d'accueil USB 3.0 de Dell en est un exemple. Elle fonctionne avec la plupart des derniers ordinateurs portables de la série Inspiron et, comme la plupart de ses concurrents, utilise l'USB 3.0 comme port principal. Elle possède trois connecteurs USB 3.0 et deux ports USB 2.0.

Comme son nom l'indique, les écrans 4K sont pris en charge, et vous disposez d'un port DisplayPort ainsi que de deux ports HDMI, ce qui signifie que vous pouvez brancher un total de trois moniteurs externes (dont un 4K) si vous le souhaitez. Dell fournit un adaptateur HDMI vers DVI, pour prendre en charge les anciens écrans utilisant encore le DVI, et cette station d'accueil dispose également d'un port Ethernet et de prises audio/écouteurs.

8. Station d'accueil universelle Wavlink Un extra à considérer si vous possédez une configuration multi-écrans Caractéristiques techniques Ports: 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, HDMI, Ethernet, audio Pourquoi l'acheter + Supporte HMDI et DVI/VGA + 6 ports USB + Tarif abordable Pourquoi attendre - Garantie d'un an seulement

La station d'accueil universelle Wavlink est un kit très polyvalent, compatible non seulement avec les machines Windows mais aussi avec les Macs à base de processeurs Intel. Elle comprend deux sorties d'affichage pour les moniteurs et prend en charge les écrans HMDI et DVI/VGA avec des résolutions allant jusqu'à 2048 x 1152. En théorie, cela signifie que vous pouvez étendre votre ordinateur portable pour avoir trois moniteurs d'affichage.

Il y a également pas moins de six ports USB, dont deux sont des ports Superspeed USB 3.0, les quatre autres étant des ports USB 2.0 pour une utilisation avec d'autres matériels tels que des imprimantes, un mot-clé, un scanner ou un appareil photo numérique. Il y a également un port Ethernet, ainsi que des prises audio pour écouteurs et micro. Il s'agit d'un matériel solide et flexible dont le prix est étonnamment bas.

Le seul petit inconvénient est la garantie qui ne couvre qu'un an.

9. Corsair TBT100 Thunderbolt 3 Elle vaut son pesant d'or pour sa puissance comme pour ses ports Caractéristiques techniques Ports: 2x HDMI 2.0, Ethernet, 2x USB Type A, 2x USB-C, 3.5mm, lecteur de carte SD, verrou Kensington Pourquoi l'acheter + Chargement de 85W + Possibilité de connecter jusqu'à deux moniteurs Pourquoi attendre - Déconnexions intermittentes possibles

Si vous êtes prêt à faire des folies pour une station d'accueil, la TBT100 de Corsair est une excellente option avec une foule de ports qui vous permettront de connecter jusqu'à deux écrans 4K, deux périphériques USB-C et un lecteur de cartes SD UHS-II, pour commencer. Il offre également une charge de 85W idéale pour les ordinateurs portables de 15 pouces et plus petits. Tout cela en conservant un format compact.

Il s'agit d'une belle pièce, les concepteurs de Corsair ayant ajouté une courbe subtile le long de la partie supérieure pour éviter l'écueil commun des stations d'accueil pour ordinateurs portables qui ressemble à une brique de plongée de piscine.

Ce n'est pas une station d'accueil parfaite, et le contrôle de qualité de Corsair pourrait être meilleur car certains utilisateurs ont connu des déconnexions intermittentes, mais ceux qui n'ont pas de problèmes ont une station d'accueil robuste, idéale pour le multitâche.

Lire notre test complet (en anglais) : Corsair TBT100 Thunderbolt 3

10. J5Create JUD500 USB 3.0 Ultra Station Vous transférez de nombreux fichiers en local ? Elle est faite pour vous Caractéristiques techniques Ports: 2 x USB 3.0, USB 2.0, VGA, HDMI, Ethernet, 2 x prise audio Pourquoi l'acheter + Design compact + Fonction "wormhole" Pourquoi attendre - Certains utilisateurs n'apprécieront peut-être pas son design en forme de boulon

La J5Create Ultra Station est une station d'accueil soignée et compacte qui se présente sous la forme d'une fine barre que vous pouvez fixer à l'arrière de votre ordinateur portable. Elle offre une variété d'options de connectivité pour les ordinateurs portables Windows et les MacBooks : vous disposez d'une paire de ports USB 3.0 (dont l'un est alimenté pour le chargement) et d'un port USB 2.0, ainsi que de ports VGA et HDMI, d'Ethernet, et de prises pour haut-parleurs et micro.

Mais ce n'est pas tout. Il existe également une connexion USB " wormhole " très pratique qui vous permet de brancher un autre ordinateur - en plus de votre ordinateur portable initial - et de faire des choses comme partager des fichiers en les faisant simplement glisser et déposer d'une machine à l'autre. Vous pouvez également utiliser cette connexion pour partager votre clavier et votre souris d'un appareil à l'autre, et elle fonctionne sur plusieurs plates-formes (par exemple, vous pouvez connecter et partager des fichiers entre un ordinateur portable Windows et un MacBook).

11 Plugable USB 3.0 Une option économique pour bénéficier d'une connectivité HMDI haute résolution Caractéristiques techniques Ports: 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, HDMI, Ethernet, audio Pourquoi l'acheter + Modèle à bas prix + Bonne résolution d'affichage Pourquoi attendre - Pour configuration Windows uniquement

La station d'accueil universelle Plugable USB 3.0 pour ordinateur portable sous Windows constitue une option économique intéressante pour ceux qui souhaitent des connexions supplémentaires. Les spécifications comprennent une liaison SuperSpeed USB 3.0 (5Gbps) entre le PC et la vidéo double, ainsi que des connexions pour Ethernet, l'entrée/sortie audio et deux ports USB 3.0. Le port HDMI peut prendre en charge un seul écran jusqu'à 2560x1440, mais si deux écrans sont installés, la résolution maximale est réduite à 1920x1200.

Cependant, il n'est compatible que pour les machines Windows. D'autres limitations sont qu'il ne peut pas être mélangé avec des adaptateurs graphiques USB non DisplayLink, tels que MCT, j5 ou SMSC. Il ne prend pas non plus en charge les connexions DVI dual-link ou Displayport, HDCP, ni la lecture de disques Blu-ray protégés. Malgré ces limitations, il s'agit d'un matériel utile et économique qui convient à de nombreuses utilisations.

12. Beelink Expand X Pour ceux qui cherchent à transformer leur smartphone en PC de bureau Caractéristiques techniques Ports: 2 x USB 2.0, 2 x USB Type-C, 2 x USB 2.0, 2 x USB Type-C, 1 x micro USB, 1 x HDMI x micro USB, 1 x HDMI Pourquoi l'acheter + Superbe qualité de fabrication + Nombreux ports Pourquoi attendre - Uniquement les ports USB 2.0

Bien qu'il s'agisse d'un guide d'achat pour les meilleures stations d'accueil pour ordinateurs portables, nous pensons que la Beelink Expand X mérite une mention spéciale en raison de son utilité et de ses caractéristiques uniques.

Au lieu d'un ordinateur portable, cette station d'accueil innovante transforme votre smartphone - en quelques secondes - en un véritable PC de bureau équipé d'un clavier et d'un écran. Si vous avez aimé le Samsung Dex, vous aimerez cet effort similaire de Beelink. Il possède une fonction unique qui permet à un seul clavier et à une seule souris de contrôler votre smartphone devenu PC et un ordinateur portable ou un PC traditionnel, sans avoir à débrancher les câbles.

Si vous souhaitez disposer d'un deuxième PC rapidement opérationnel avec une connectivité sans fil activée et que le travail hybride est le nouveau paradigme que vous adoptez, alors l'Expand X devrait figurer en bonne place sur votre liste.

Lire notre test complet (en anglais) : Beelink Expand X

Qu'est-ce qu'une station d'accueil pour ordinateur portable ? Une station d'accueil est tout simplement un élément matériel qui permet à un utilisateur de transformer son ordinateur portable en un ordinateur de bureau plus robuste. Elle fonctionne en permettant à l'utilisateur de connecter son ordinateur portable à d'autres équipements typiques d'un PC de bureau, notamment un écran, un clavier, une souris, une imprimante et des lecteurs externes. Bien que cela réduise naturellement la portabilité de votre ordinateur portable, il offre les avantages significatifs que procure un ordinateur de bureau, notamment un plus grand confort et une meilleure visibilité grâce à un écran plus large. Et avec des stations d'accueil aussi faciles à débrancher qu'à brancher, elles offrent au propriétaire d'un ordinateur portable le meilleur des deux mondes.

Comment choisir la meilleure station d'accueil pour ordinateur portable ? Avant de choisir la meilleure station d'accueil pour ordinateur portable, vous devez prendre en compte un certain nombre de caractéristiques et de fonctions offertes par les produits de cette liste. Les stations d'accueil pour ordinateur portable offrent une variété d'options de connectivité et de ports, et certaines ont même l'avantage de pouvoir charger votre ordinateur portable lorsqu'il est branché. Pour ceux qui manquent d'espace, cela peut faire pencher la balance. Le design tend à varier entre le vertical et l'horizontal, bien que certains modèles de cette liste présentent une touche esthétique supplémentaire qui peut être importante pour ceux qui sont fiers de l'apparence de leur bureau à domicile. Enfin, vous aurez un budget à l'esprit, alors assurez-vous d'en tenir compte lorsque vous ferez votre choix - les prix peuvent être très différents.

Nous avons pris en compte un certain nombre de facteurs clés pour établir notre liste des meilleures stations d'accueil pour ordinateurs portables. Étant donné la fréquence à laquelle vous allez brancher et débrancher votre ordinateur portable de la station d'accueil, la facilité de connectivité est un must, et nous avons répertorié tous les ports associés à chaque station, et noté les stations d'accueil qui offrent plus de choix que d'autres. Une construction robuste est un autre aspect fondamental, et nous avons noté ceux qui semblent construits pour l'endurance.

Bien que cela soit bien sûr subjectif, nous avons également pris en compte le design et le style, ainsi que d'autres caractéristiques bonus, comme le fait que la station d'accueil charge ou non votre ordinateur portable en même temps. Enfin, nous avons également fait en sorte que les stations d'accueil soient polyvalentes entre les ordinateurs portables, par opposition à celles qui ont été conçues spécifiquement pour certaines marques.