Galaxy S25 Ultra vs S24 Ultra : un aperçu en images

Lorsqu'il s'agit des meilleurs téléphones Samsung, le Samsung Galaxy S24 Ultra figure parmi les premiers de la liste, et notre revue du modèle en témoigne. Grâce à des rendus non officiels récemment divulgués, on a désormais une meilleure idée des changements qui arriveront avec le modèle 2025.

Une image postée par le célèbre informateur Ice Universe montre la version Ultra du Samsung Galaxy S25 aux côtés de son équivalent, le Galaxy S24. Il semblerait que le nouveau téléphone soit plus fin et plus léger que son prédécesseur, grâce à quelques ajustements apportés au cadre métallique.

On remarque également que les coins du nouvel appareil deviennent plus arrondis, un détail déjà mentionné dans des fuites précédentes. Visiblement, l'aspect rectangulaire et angulaire semble être écarté au profit d’un design plus courbé et arrondi pour le Galaxy S25 Ultra.

Si ces changements sont effectivement appliqués, cela signifierait que le modèle Ultra ressemblerait davantage aux versions standard et Plus. Toutefois, certaines caractéristiques distinctives resteront, notamment la compatibilité avec le stylet S Pen.

Modifications de design

S24 Ultra vs S25 Ultra This is the most direct contrast. The S25U has removed the thick and heavy metal middle frame, which makes it look thinner and lighter. pic.twitter.com/t3G0xBdcVYSeptember 15, 2024

D'après ce qui a déjà été divulgué à propos du Samsung Galaxy S25 Ultra, il semblerait que l'appareil adopte un cadre plus arrondi de l'avant vers l'arrière, offrant une prise en main plus agréable.

Des rendus précédemment fuités correspondent d'ailleurs à la nouvelle image évoquée plus haut. Bien que les changements de design ne soient pas majeurs, la modification de la forme du cadre rendrait la différence entre un Galaxy S24 Ultra et un Galaxy S25 Ultra plus facile à repérer.

On a également entendu dire que Samsung pourrait réduire la taille des bordures sur le nouveau modèle, offrant ainsi un écran plus grand – possiblement de 6,86 pouces en diagonale, une légère augmentation par rapport aux 6,8 pouces du Galaxy S24 Ultra.

Les rumeurs continuent de circuler autour du Galaxy S25 Ultra, avec des attentes concernant un processeur plus puissant et peut-être une meilleure autonomie. Si Samsung respecte son calendrier de 2024 pour 2025, les Galaxy S25 devraient faire leur apparition en janvier.