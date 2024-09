Livraison de l'iPhone 16 : des retards pour plusieurs modèles

Les précommandes pour les nouveaux modèles d’iPhone 16 ont à peine été ouvertes hier, mais on constate déjà que les dates de livraison pour certains modèles dépassent la date du 20 septembre, qui est celle de la mise en vente en magasin.

Selon 9to5Mac, c’est l’iPhone 16 Pro Max qui semble être le plus demandé (ou peut-être est-ce le modèle pour lequel Apple dispose du moins de stock) : en vérifiant, toutes les couleurs et toutes les configurations de stockage affichent désormais un délai de livraison de 3 à 4 semaines.

La situation est un peu plus favorable si l'on souhaite commander un iPhone 16 Pro. Certaines configurations indiquent un délai de livraison de 7 à 10 jours ouvrables.

Couleurs et configurations des iPhone 16

Couleurs de l'iPhone 16 et de l'iPhone 16 Plus (Image credit: Apple)

La plupart des couleurs et configurations de l’iPhone 16 Plus affichent une livraison pour le 26 septembre.

Enfin, l’iPhone 16 affiche un délai de 7 à 10 jours ouvrables.

Les lecteurs de TechRadar nous ont déjà indiqué que la couleur Outremer est la plus populaire pour l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus.

Les dates de livraison risquent encore de changer, à mesure que de nouvelles précommandes sont passées – il est donc recommandé de vérifier les délais pour votre pays et votre région. Si vous tenez absolument à avoir votre nouvel iPhone 16 dès le 20 septembre, il est aussi possible de se rendre dans un Apple Store à cette date.