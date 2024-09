Lego Fortnite : la dernière extension ajoute une nouvelle carte avec cinq biomes explorables

La dernière mise à jour de Lego Fortnite est officiellement arrivée, introduisant une toute nouvelle carte explorable appelée les Îles perdues.

Epic Games a publié la version 31.20 aujourd'hui (17 septembre) pour toutes les plateformes, ce qui en fait la deuxième extension majeure pour le spin-off Lego dans Fortnite.

Les Îles perdues sont un patch assez conséquent, mais la principale nouveauté est l'île elle-même, que les joueurs pourront rejoindre instantanément via n'importe quelle station de bus de combat.

Sur l'île, les joueurs découvriront cinq biomes Lego distincts : la plage, les plaines, la jungle, les montagnes et les îles flottantes, chacun ayant une apparence unique et présentant ses propres défis.

Explore Lost Isles in LEGO Fortnite! - YouTube Watch On

Epic présente la plage comme « un endroit idéal pour se détendre », mais avec des pirates à l'affût, tandis que la jungle est luxuriante avec des plantes qui peuvent vous soigner, mais aussi des plantes qui peuvent faire des dégâts, comme la bombe et les fleurs puantes, que les joueurs peuvent utiliser pour se défendre.

En explorant, les joueurs peuvent également trouver de nouvelles armes et de nouveaux équipements, comme le mousquet pirate, le pistolet à silex et le bouclier Boom chargé de dynamite, qui sont des armes standard distribuées par les pirates.

Vous trouverez également des lances de jet de la tribu Peely dans les plaines, tandis que les tomates sauvages sont connues pour porter la machette de l'explorateur et le bouclier antichoc.

La table des essences a été transformée en forge runique avec la dernière mise à jour, où les joueurs peuvent fabriquer des runes pour renforcer leurs outils.

En s'aventurant dans la jungle, les joueurs peuvent également rencontrer une nouvelle créature appelée Klombos. En nourrissant un Klombo d'une Klomberry, les joueurs peuvent en faire un ami et une monture, ce qui leur permet de parcourir de plus grandes distances beaucoup plus rapidement.

(Image credit: Epic Games)

Comme à chaque mise à jour majeure, Lost Isles s'accompagne également d'un nouveau Battle Pass. Baptisé Tropical Treasures Lego Pass, cette version comprend un grand nombre d'objets de construction à débloquer pour les joueurs.

La piste de récompense Premium coûte 1 400 V-Bucks et propose 11 récompenses supplémentaires à débloquer, tout en débloquant également les récompenses de la piste de récompense gratuite.

Voici comment fonctionne le Lego Pass Trésors tropicaux :

Après avoir sélectionné l'expérience LEGO Fortnite dans Fortnite, cliquez sur le bouton Pass LEGO dans la barre de navigation supérieure.

C'est là que vous verrez le Passe LEGO et un bouton pour afficher les quêtes. Ces quêtes concernent l'exploration des îles perdues. Terminez-les pour gagner des clous !

Plus tu collectes de clous, plus tu progresses dans le Passe LEGO ! Débloque des récompenses dans le jeu à partir de la piste de récompenses gratuites au fur et à mesure que tu progresses. Si tu le souhaites, tu peux également débloquer des récompenses dans le jeu à partir de la piste de récompenses Premium achetable.